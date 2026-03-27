Laura Spoya salió al frente para aclarar la controversia que se generó en redes sociales luego de que Sebastián Gálvez, integrante de su equipo de trabajo, difundiera una imagen que fue interpretada por muchos usuarios como una señal de cercanía sentimental. La ex Miss Perú 2015 negó de forma tajante cualquier romance y precisó que el vínculo entre ambos es únicamente laboral.

La polémica comenzó por una fotografía compartida en Instagram en la que se ve a la conductora de 'La manada' de espaldas. Lo que encendió los comentarios no fue la imagen en sí, sino el detalle añadido por Sebastián Gálvez: un emoji colocado sobre la figura de la influencer junto a la palabra “mío”.

Laura Spoya reitera que ella y Sebastián Gálvez son solo amigos

Laura Spoya fue enfática al referirse a la publicación de Sebastián Gálvez y descartó cualquier versión que la vincule sentimentalmente con el joven. La también figura pública explicó que se trató de una acción que se dio en un contexto de confianza, pero remarcó que no estuvo de acuerdo con el contenido difundido en su cuenta.

Laura Spoya salió al frente tras las críticas por foto.

“Es parte de mi equipo... la verdad, es confianza de amigos. Ya le pedí que borrara la foto porque no la había visto y sí me molestó. No tengo una relación con él ni con nadie”, declaró Spoya, cerrando así los rumores surgidos tras la imagen. Con esa afirmación, dejó claro que Sebastián Gálvez no es su pareja y que la publicación no reflejaba su situación sentimental.

Magaly Medina enfurece contra amigo de Laura Spoya

La controversia no tardó en llegar a la televisión. Desde su programa, Magaly Medina cuestionó con dureza la actitud del amigo de Laura Spoya y consideró inapropiada la forma en que Sebastián Gálvez presentó la imagen en redes sociales. La conductora rechazó el tono del mensaje y lo vinculó con una conducta irrespetuosa.

“Puede ser tuyo lo que tú quieras, pero ponerlo así… ¡qué asco de verdad! A mí me asquea, qué vergüenza, pero ya estamos grandecitas para que un chiquillo te ponga eso”, expresó Magaly Medina visiblemente incómoda.