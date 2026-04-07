El reciente ampay de Carlos Alcántara ha vuelto a colocarlo en el centro de la atención mediática. El reconocido actor peruano, de 61 años, fue captado en una discoteca besando a Stefany Camus, una influencer que en el pasado fue vinculada con figuras como Jhon Kelvin y Jean Deza. Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Amor y fuego'.

En el video, el popular ‘Cachín’ aparece bailando de forma cercana con la joven en el balcón de un centro nocturno, sin reparar en las miradas del público. Segundos después, se inclina hacia su oído y la besa, gesto que ella corresponde. El episodio ha generado comentarios no solo por el contexto, sino por la marcada diferencia de edad entre ambos.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Carlos Alcántara y Stefany Camus?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras el ampay de Carlos Alcántara es la distancia generacional con Stefany Camus. El actor, figura central del entretenimiento peruano y actual jurado del programa ‘Yo soy’, tiene 61 años, mientras que la influencer cuenta con 25 y cumplirá 26 en octubre.

Stefany Camus tiene 25 años y es conocida en la farándula peruana.

Esto significa que entre ambos existe una diferencia de 36 años, un dato que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó varios comentarios. La relación, aunque no ha sido confirmada públicamente, ha despertado interés por el contraste de edades y el momento personal que atraviesa el comediante, quien recientemente terminó una relación de más de tres décadas con Jossie Lindley.

¿Quién es Stefany Camus, mujer ampayada besándose con Carlos Alcántara?

Stefany Camus es una modelo e influencer peruana originaria de Tacna, que ha logrado construir una sólida presencia en redes sociales, donde supera los 500 mil seguidores en Instagram. Según la información que comparte en sus plataformas, actualmente reside en Emiratos Árabes Unidos, desde donde publica contenido relacionado con viajes, moda y estilo de vida.

Entre los destinos que ha visitado figuran países como España, Suecia, Finlandia y Egipto, además de Dubái, ciudad en la que suele mostrar sesiones fotográficas con atuendos elegantes y ropa de baño. Su perfil digital proyecta una imagen ligada al lujo y la movilidad internacional.

Sin embargo, su nombre ya había aparecido anteriormente en la prensa de espectáculos. En mayo de 2021, fue captada saliendo de un hotel en el distrito de Santa Catalina junto al cantante Jhon Kelvin. Ese mismo año, en diciembre, también fue vinculada al futbolista Jean Deza, luego de ser vista subiendo a su vehículo e ingresando a un hotel en Magdalena.