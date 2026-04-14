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Alianza Lima vs ADT EN VIVO: alineaciones, horario y canal del TV parar ver partido de HOY por el Torneo Apertura

Luego de caer en el clásico, los blanquiazules no tienen margen de error y necesitan una victoria en Tarma. Sigue la transmisión del Alianza Lima - ADT.

Alianza Lima se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga 1. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga 1. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO | Blanquiazul y tarmeños juegan en el Estadio Unión de Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso empezará a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo comandado por Pablo Guede necesita recuperarse tras la dura derrota sufrida en el clásico frente a Universitario de Deportes; para ello, necesitan una victoria en altura que les permita alcanzar en la punta a Los Chankas.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT Tarma?

En Tarma y el resto del territorio peruano, el partido entre Alianza y ADT se podrá seguir desde las 3.15 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT Tarma?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet. También se podrá ver vía Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 47
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

¿Cómo ver Alianza Lima vs ADT Tarma por internet?

Si quieres seguir la transmisión en línea de este partido suscríbete a alguno de los planes de L1 Max (L1 Max Full, L1 Max Móvil), o bien sintoniza su señal a través de Movistar TV App. En la misma plataforma también podrás acceder a la cobertura de Movistar Deportes, que tiene los derechos de este encuentro.

Alineaciones Alianza Lima vs ADT Tarma: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima vs ADT para el duelo por la Liga 1 del fútbol peruano.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavéz; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.
  • ADT: Carlos Solís; Luis Gómez, Jahir Soto, Luis Pérez, Ángel Ojeda; Jordan Guivin, Josué Alvino; Joao Rojas, Víctor Cedrón, Luis Benítes; Jonathan Bauman.

Pronóstico de Alianza Lima vs ADT Tarma

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Alianza Lima pese a su condición de visitante.

  • Betsson: gana Alianza (3,20), empate (2,85), gana ADT (2,42)
  • Betano: gana Alianza (3,45), empate (2,95), gana ADT (2,52)
  • Bet365: gana Alianza (3,20), empate (3,00), gana ADT (2,25)
  • 1XBet: gana Alianza (3,28), empate (2,82), gana ADT (2,42)
  • Coolbet: gana Alianza (3,30), empate (2,92), gana ADT (2,43)
  • Doradobet: gana Alianza (3,66), empate (2,85), gana ADT (2,40).

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Entradas para Alianza Lima vs ADT

Las entradas para asistir a este compromiso están a la venta en Passline.com. De forma presencial, se puede comprar en local del club o Tiendas EFE de la Plaza de Armas de Tarma.

Historial de Alianza Lima vs ADT Tarma: últimos partidos

Así quedaron los cinco encuentros más recientes entre Alianza Lima y ADT.

  • Alianza Lima 3-1 ADT | 18.08.25
  • ADT 3-0 Alianza Lima | 29.03.25
  • Alianza Lima 0-0 ADT | 10.08.24
  • ADT 2-0 Alianza Lima | 01.03.24
  • Alianza Lima 0-0 ADT | 21.10.23.
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