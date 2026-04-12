Resultados Elecciones 2026 en Madre de Dios: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Madre de Dios y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril.
Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Candidatos al Senado por Madre de Dios en las Elecciones 2026
Conoce quiénes postulan al Senado por Madre de Dios en los próximos comicios:
Ahora Nación
- María Elena Beza Ccollatupa (2)
Alianza para el Progreso (APP)
- Eduardo Salhuana Cavides (1)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Víctor Vargas Chanco (1)
- Celia Laura López (2)
Fuerza Popular
- Modesto Figueroa Minaya (1)
- Amparo Luz Orosco Osorio (2)
Fuerza y Libertad
- Vilma Flor Adriano Alvitres (1)
- Nelson Vladimir Sánchez Vicente (2)
Juntos por el Perú
- Jessica Choque Vela (1)
- Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque (2)
Libertad Popular
- Ulises Laban Guerrero (2)
Partido Aprista Peruano
- Juan de Miguel Rivero Yatto (1)
Partido del Buen Gobierno
- Waseng Enrique NG Cutipa (1)
- Dalia Elizabeth Chuquimarca Tocto (2)
Partido Demócrata Unido Perú
- Justiniano Damiano Leguía (1)
Partido Demócrata Verde
- José Leandro Palomino Simbrón (1)
- Mónica María Céspedes Guerrero (2)
Partido Democrático Federal
- Percy Saire Ríos (1)
Partido Democrático Somos Perú
- Rodolfo Martínez Silva (1)
- Ana Cecilia Buleje Castillo (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Doris Luz Sánchez Shuña (1)
- Willian Quispe Villafuerte (2)
Partido País para Todos
- Antonio Alfredo Gómez Huette (1)
- Leslie María Colmenares vda. de Saavedra (2)
Partido Político Cooperación Popular
- César Vela Sandoval (1)
- Paulina Mayorga Daza (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Kelinda Livi Delgado Panduro (1)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Alejandro Bernilla Roque (1)
- Celia Gisela Ramos Montero (2)
Partido Político Perú Acción
- Jaime Francisco Arredondo Balarezo (1)
Partido Político Perú Primero
- César Chia Dávila (1)
- Trinidad Farfán Quenti (2)
Podemos Perú
- Eulogio Amado Romero Rodríguez (1)
Progresemos
- Edgar Clint López Cornejo (1)
- Ana Luisa Barriga Zegarra (2)
Renovación Popular
- Rosario Rengifo Salinas (1)
- Julio Abel Ramírez Trigozo (2)
Un camino diferente
- Flor Ana Cipriano Vilca (1)
Unidad Nacional
- Carmen Rosa Ochoa Arias (1)
- Jhon Cueva Urquizo (2)
Candidatos a Diputados por Madre de Dios en las Elecciones 2026
Entérate quiénes postulan a Diputados por Madre de Dios en los próximas elecciones:
Ahora Nación
- Raúl Villavicencio Choque (1)
- Oshin Lucila Sevillanos Tacoma (2)
- David Marlon Yucra Chambi (3)
- Kathleen Kinmont Chávez Hurtado (4)
Alianza Electoral Venceremos
- Brussi Elwis Vilca Vilcapaza (1)
- Norma Ricardina Bernedo López (2)
- Olsen Oré Córdova Palomino (3)
- Deisy Marisely Toledo García (4)
Alianza para el Progreso (APP)
- Francisco Keler Rengifo Khan (1)
- Inés Málaga Gómez (2)
- Juan Carlos Grifa Dea (3)
- Alcira Steffani Zúñiga Pérez (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Carlos Domingo Pérez Alencart (1)
- Jessica Helen Escalante Chirinos (2)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Isidro Medina Aruhuanca (1)
- Ingrith Dalila Quiroz Rodríguez (2)
- Ángel Samuel Minauro Vega (3)
- Ubaldina Sihuin Mamani (4)
Fuerza Popular
- Américo Orosco Osorio (1)
- Maura Obdulia Pezo Ochoa (2)
- Katia Elena Tuanama Caro (4)
Fuerza y Libertad
- Lourdes Martiza Clemente López (1)
- Luis Alberto Romero Cristóbal (2)
- Rosario Paucará Huaraya (3)
- Tedy Cagna Payaba (4)
Juntos por el Perú
- James Arturo Holguín Aguirre (1)
- Haydée Celinda Poma Huamaní (2)
- Washington Alberto Yabar Becerra (3)
- Juana Delia Huesembe Bermúdez (4)
Libertad Popular
- Geraldine Dorado Jara (2)
- Walter Andrés Polanco Cajamarca (3)
Partido Aprista Peruano
- Paola Victoria Aldana Medina Moreno (1)
- Zenon Almanza Mendoza (2)
- Doris Quintanilla Ortiz (3)
- Julio César García Gómez (4)
Partido Cívico Obras
- Antonio Núñez Jara (1)
- Maite Stefanny Onofre Paredes (2)
- Dionicio Dalmiro Núñez Araníbar (3)
- Teresa Aucca Huillca (4)
Partido del Buen Gobierno
- Edson Javier Sota Escobar (1)
- Keimer Ríos Lozano (2)
- Willy Ronald Rubín de Celis Vicente (3)
- Ana Margarita Portal Pérez (4)
Partido Demócrata Unido Perú
- Gilber Rigoberto Martínez Maceda (1)
Partido Demócrata Verde
- Luis Galo Gutiérrez Castro (1)
- Ursula Emilia Masache Córdova (2)
- Juan Manuel Valenzuela Ríos (3)
- Mary Clarita Guerrero Cristóbal (4)
Partido Democrático Federal
- Elar Andree Loayza Monrroy (1)
- Laida Aurelia Quispe Flores (4)
Partido Democrático Somos Perú
- Judith Jeanina Sánchez Campos (1)
- Zenobio Oruro Puelles (2)
- Lucy Carina Guillén Costas (3)
- Anthony Silva Cornejo (4)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Luis Alberto Espinoza Tamashiro (1)
- Pedro Miguel Aguilar Duran (3)
- Dalila Chávez Zevallos (4)
Partido País para Todos
- Kader Macahuachi Curitima (1)
- Nancy Pamela Málaga Briceño (4)
Partido Político Cooperación Popular
- Edwin Sánchez Cama (1)
- Rosalina Ushiñahua Sinarahua (2)
- Isaías Jara Quispe (3)
- Elizabeth Marleni Pedregal Contreras (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Livi Dayana Baca Delgado (1)
- Marcial Llallarco Arredondo (2)
- Carla Alexandra Vilcas Guerrero (3)
- Jorge Enroque Agüero Cuadros (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Richard Simon Fernández Mamani (1)
- Merly Ayme Torres Econema (2)
- José Mechato Sopamayo (3)
- Pilar Milagros Chávez Zegarra (4)
Partido Político Perú Acción
- Erick Alexis Amacifuen Tuanama (3)
Partido Político Perú Primero
- Wilian Quispe Layme (1)
- Carla Teresa del Castillo Guerrero (2)
- Habrain Paredes Góngora (3)
- Gabriela Angélica Mercado Huillca (4)
Perú Moderno
- Willaam Herbert Tarqui Pari (1)
- Edison Noe Mamani Paz (3)
Podemos Perú
- Cristina Yanet Alarcón Aguilar (2)
- Misael Wady Belveder Núñez (3)
- Argelia Ushiñahua Putpaña (4)
Primero La Gente
- Daniel Agustín Santos Ramos (3)
Progresemos
- Lenin Campos Leiva (1)
- Gloria Isabel Espinoza Rumayna (2)
- Jerónimo Sullca Quenti (3)
- Yamilit Shanira Peña Rivas (4)
Renovación Popular
- Wilfredo Ysaac Villena Losa (1)
- Kelly Debra Lianaje Palomino (2)
- Lucy Vanessa Espinoza Anahua (4)
Salvemos al Perú
- Ketty Milagros Lima Chipana (1)
Un camino diferente
- Víctor Raúl Vásquez Sánchez (1)
- Rosa Mélida Reyes Villalta (2)
- José Antonio Juares Vigo (3)
- Luberne Beatrice Tume Collazos (4)
Unidad Nacional
- Mario José Villanueva Moreno (1)
- Carlos Javier Bouroncle Rodríguez (3)
- Karen Paola Arana Tapullima (4)