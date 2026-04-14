En sus declaraciones, Maju Mantilla niega haber tenido una relación amorosa con el actor colombiano y pide que no lo relacionen con ella. Foto: Willax. | Foto: Willax.

En sus declaraciones, Maju Mantilla niega haber tenido una relación amorosa con el actor colombiano y pide que no lo relacionen con ella. Foto: Willax. | Foto: Willax.

El último domingo 12 de abril, Maju Mantilla se animó a hablar de las acusaciones de infidelidad que reveló su propio esposo meses atrás. Al ser abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’, la exreina de belleza quiso aclarar lo que realmente sucedió con el actor George Slebi, con quien compartió créditos en la telenovela 'Te volveré a encontrar'.

En plenas elecciones 2026, Maju Mantilla sorprendió al acudir a su centro de votación con su aún esposo, con quien dejó entrever que están bien como pareja. Asimismo, se quebró para las cámaras de televisión, luego de enterarse que Gustavo Salcedo oficializó su relación con la veterinaria María Pía Vallejo.

Maju Mantilla niega haber sido infiel a Gustavo Salcedo

Maju Mantilla se refirió al supuesto amorío con el actor George Slebi, tal como lo expuso Gustavo Salcedo luego de que se conociera su ruptura amorosa. La conductora del pódcast ‘La sustancia’ negó tajantemente haber tenido más que una amistad con el intérprete colombiano y pidió que no la sigan relacionando con él.

“Yo no he tenido nada con el actor, y no lo vuelvan a repetir ni involucrar a él en esto, porque yo no he tenido nada con él. Y yo no he tenido ninguna relación sentimental tampoco”, manifestó para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Maju Mantilla decidió decir su verdad.

Asimismo, Maju Mantilla reconoció que intercambió chats inapropiados con George Slebi, los cuales fueron descubiertos por el padre de sus hijos. “El problema ha sido de tener mensajes cercanos, con confianza, que no eran apropiados y que en su momento se hablaron con Gustavo. Sin embargo, yo no tuve ninguna relación. Esa fue mi equivocación, sí; ese fue mi error, sí; y asumo eso, y eso se conversó en su momento”, aseguró la presentadora de televisión.

Cuando el reportero de ‘Amor y fuego’ le recordó que fue su propio esposo quien expuso la supuesta infidelidad, Maju Mantilla indicó que todo se trató de un malentendido. “Él ha dicho como dos veces que ha exagerado las cosas, que hay cosas que no se dieron, y por la situación él tuvo que decirlas, por la situación en que se encontraba, pero que no eran ciertas”, agregó.



