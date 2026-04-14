HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Maju Mantilla descarta romance de Gustavo Salcedo con María Pía Vallejos y sorprende con revelación: "Hablamos de estar juntos nuevamente"

Maju Mantilla asegura que mantiene comunicación diaria con Gustavo Salcedo y no descarta retomar su relación, pese a los comentarios de María Pía Vallejos sobre un supuesto vínculo sentimental.

María Pía Vallejos señaló que disfruta de esta nueva etapa en su vida con Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
María Pía Vallejos señaló que disfruta de esta nueva etapa en su vida con Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La exreina de belleza Maju Mantilla volvió al centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre su vínculo con Gustavo Salcedo, padre de sus hijos. En medio de versiones que lo relacionan con la veterinaria María Pía Vallejos, la conductora dejó en claro que su historia con él no está cerrada.

Las recientes declaraciones de Vallejos, difundidas en el programa de streaming ‘Q bochinche’, avivaron la controversia al asegurar que conoce los sentimientos del también empresario. Sin embargo, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúan en contacto constante, lo que ha generado dudas sobre la naturaleza real de sus relaciones.

PUEDES VER: Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

lr.pe

Maju Mantilla afirma que tiene planes de regresar con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla fue enfática al revelar que mantiene una relación cercana con Gustavo Salcedo, marcada por la comunicación diaria y el afecto mutuo. “Todos los días hablo con él, todos los días nos tratamos con amor y hablamos de estar juntos nuevamente”, expresó, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación. La también presentadora aseguró que incluso han conversado sobre la idea de retomar su relación.

Estas declaraciones contrastan con lo señalado por María Pía Vallejos, quien reconoció estar al tanto del vínculo entre el deportista y la madre de sus hijos. “No pretendo que, porque él salga conmigo, deje de tener contacto con ella”, afirmó, al tiempo que insistió en que tiene claros los sentimientos del empresario.

El cruce de versiones ha colocado en el foco mediático a los tres involucrados, especialmente por la aparente cercanía emocional entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, que se mantiene vigente pese a las especulaciones.

PUEDES VER: María Pía Vallejos rompe su silencio tras ver imágenes de Gustavo Salcedo con Maju Mantilla: "No pongo las manos al fuego por nadie"

lr.pe

Maju Mantilla habla sobre críticas en su contra

Consultada sobre el impacto de las declaraciones públicas de Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos, Maju Mantilla optó por la cautela y evitó profundizar en detalles. “No diré más”, respondió en más de una ocasión, marcando distancia frente al ruido mediático que rodea su vida personal.

La exMiss Mundo también se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales y programas de espectáculos, señalando que cualquier postura que adopte suele ser cuestionada. “Si me afecta, dicen que me hago la víctima; si me ven tranquila, también es problema”, comentó, evidenciando el desgaste generado por la exposición pública.

Notas relacionadas
Maju Mantilla niega infidelidad a su esposo con el actor George Slebi, pero reconoce: “Solo tuvimos mensajes con confianza, que no eran apropiados”

Maju Mantilla niega infidelidad a su esposo con el actor George Slebi, pero reconoce: “Solo tuvimos mensajes con confianza, que no eran apropiados”

LEER MÁS
María Pía Vallejos rompe su silencio tras ver imágenes de Gustavo Salcedo con Maju Mantilla: "No pongo las manos al fuego por nadie"

María Pía Vallejos rompe su silencio tras ver imágenes de Gustavo Salcedo con Maju Mantilla: "No pongo las manos al fuego por nadie"

LEER MÁS
Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tatiana Astengo comparte ácida crítica tras los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: "Han votado por la extorsión y corrupción"

Tatiana Astengo comparte ácida crítica tras los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: "Han votado por la extorsión y corrupción"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria agradece a Said Palao durante premiación en España y hace mea culpa por excesivo trabajo: “No estuve junto a él”

Alejandra Baigorria agradece a Said Palao durante premiación en España y hace mea culpa por excesivo trabajo: “No estuve junto a él”

LEER MÁS
Maju Mantilla niega infidelidad a su esposo con el actor George Slebi, pero reconoce: “Solo tuvimos mensajes con confianza, que no eran apropiados”

Maju Mantilla niega infidelidad a su esposo con el actor George Slebi, pero reconoce: “Solo tuvimos mensajes con confianza, que no eran apropiados”

LEER MÁS
Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al exponer su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al exponer su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

LEER MÁS
Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

LEER MÁS
Carlos Alcántara pasa la noche con una misteriosa joven en su casa, y ella lo presume en redes sociales

Carlos Alcántara pasa la noche con una misteriosa joven en su casa, y ella lo presume en redes sociales

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Elecciones 2026 Junín EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Elecciones 2026 Huánuco EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Junto a China, un país de América Latina lidera la producción de uvas en el mundo y supera 2 veces a Perú, Chile y EE.UU.

Espectáculos

Carlos Alcántara pasa la noche con una misteriosa joven en su casa, y ella lo presume en redes sociales

Magaly Medina señala que los streamers que apoyaron a César Acuña en campaña electoral terminaron hundiéndolo: “No valen nada”

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al exponer su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 Junín EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Elecciones 2026 Huánuco EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Elecciones 2026 Huancavelica EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025