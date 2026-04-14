La exreina de belleza Maju Mantilla volvió al centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre su vínculo con Gustavo Salcedo, padre de sus hijos. En medio de versiones que lo relacionan con la veterinaria María Pía Vallejos, la conductora dejó en claro que su historia con él no está cerrada.

Las recientes declaraciones de Vallejos, difundidas en el programa de streaming ‘Q bochinche’, avivaron la controversia al asegurar que conoce los sentimientos del también empresario. Sin embargo, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúan en contacto constante, lo que ha generado dudas sobre la naturaleza real de sus relaciones.

Maju Mantilla afirma que tiene planes de regresar con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla fue enfática al revelar que mantiene una relación cercana con Gustavo Salcedo, marcada por la comunicación diaria y el afecto mutuo. “Todos los días hablo con él, todos los días nos tratamos con amor y hablamos de estar juntos nuevamente”, expresó, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación. La también presentadora aseguró que incluso han conversado sobre la idea de retomar su relación.

Estas declaraciones contrastan con lo señalado por María Pía Vallejos, quien reconoció estar al tanto del vínculo entre el deportista y la madre de sus hijos. “No pretendo que, porque él salga conmigo, deje de tener contacto con ella”, afirmó, al tiempo que insistió en que tiene claros los sentimientos del empresario.

El cruce de versiones ha colocado en el foco mediático a los tres involucrados, especialmente por la aparente cercanía emocional entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, que se mantiene vigente pese a las especulaciones.

Maju Mantilla habla sobre críticas en su contra

Consultada sobre el impacto de las declaraciones públicas de Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos, Maju Mantilla optó por la cautela y evitó profundizar en detalles. “No diré más”, respondió en más de una ocasión, marcando distancia frente al ruido mediático que rodea su vida personal.

La exMiss Mundo también se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales y programas de espectáculos, señalando que cualquier postura que adopte suele ser cuestionada. “Si me afecta, dicen que me hago la víctima; si me ven tranquila, también es problema”, comentó, evidenciando el desgaste generado por la exposición pública.