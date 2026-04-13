Tras la difusión de los resultados del conteo rápido de encuestadoras como Ipsos, Datum y CIT, así como los primeros reportes oficiales de la ONPE, la actriz Tatiana Astengo manifestó su profunda incomodidad frente al panorama electoral. A través de su cuenta en la plataforma ‘X’, la artista compartió diversos mensajes de usuarios con los que coincidía, dejando en claro su rechazo a las tendencias reflejadas en las urnas.

La recordada ‘Reina Pachas’ de ‘Al fondo hay sitio’ cuestionó duramente la decisión de los votantes, señalando que, una vez más, se estaría apostando por las mismas figuras políticas. En ese contexto, expresó su preocupación por el respaldo a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, líderes de Fuerza Popular y Renovación Popular, respectivamente, quienes encabezan las preferencias electorales, lo que —según diversas opiniones ciudadanas recogidas— respondería a un presunto “pacto mafioso” entre ambas agrupaciones.

Tatiana Astengo disconforme con resultados electorales. Foto: 'X'

Tatiana Astengo enfurece con votantes de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga

Desde que se difundió el flash electoral el domingo a las 6.00 p. m., Tatiana Astengo, fiel a su estilo directo, no tardó en pronunciarse sobre los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026. A través de la red social ‘X’, la actriz dejó en claro su desacuerdo con los ciudadanos que respaldaron a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, dos personajes cuestionados de la política peruana.

En uno de los mensajes más contundentes que compartió en su cuenta, la artista expresó su indignación sin filtros, cuestionando duramente la decisión de los votantes. “Quienes votaron por Keiko y RLA han vuelto a elegir lo mismo, para que todo siga tal como siempre. Han votado por la extorsión y la corrupción; han votado por más peruanos muertos y por más injusticias”, se lee en el post, el cual rápidamente generó reacciones divididas entre los usuarios en redes sociales.

Tatiana Astengo en contra de su excasa televisora, América Televisión

La polémica no terminó ahí. Astengo también criticó a América Televisión, su excasa televisora, luego de que el medio difundiera resultados del conteo rápido en alianza con Datum durante la noche del domingo 12 de abril. Esto ocurrió pese a la exhortación del JNE, que había solicitado a las encuestadoras esperar hasta el lunes 13 de abril para publicar cifras oficiales tras el cierre total de las votaciones.

Fiel a su estilo frontal, la actriz criticó duramente el accionar de la encuestadora con un mensaje directo en redes sociales: “Irresponsable lo de Datum. Con esto se hunden solos”. Además, respaldó la opinión de un usuario que cuestionó tanto a la empresa como al canal de televisión: “Lo que hicieron América y Datum es irresponsable y antidemocrático. Se zurraron en el JNE y en los 65 mil peruanos que hoy votarán. Solo hay una explicación: presionar para que López Aliaga sea el rival de Fujimori. Datum ha tirado por la borda el poco prestigio que le quedaba”, cita que amplificó el debate en plataformas digitales.