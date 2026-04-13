HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
EN VIVO

Conteo de votos en vivo: ¿quién acompañará a Keiko Fujimori en segunda vuelta? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Tatiana Astengo comparte ácida crítica tras los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: "Han votado por la extorsión y corrupción"

Tatiana Astengo encendió la polémica tras el flash electoral al lanzar duras críticas contra los votantes de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, y arremeter sin filtros contra América Televisión y Datum por difundir resultados antes de lo recomendado.

Tatiana Astengo acudió a votar el domingo 12 de abril. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Tatiana Astengo acudió a votar el domingo 12 de abril. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Tras la difusión de los resultados del conteo rápido de encuestadoras como Ipsos, Datum y CIT, así como los primeros reportes oficiales de la ONPE, la actriz Tatiana Astengo manifestó su profunda incomodidad frente al panorama electoral. A través de su cuenta en la plataforma ‘X’, la artista compartió diversos mensajes de usuarios con los que coincidía, dejando en claro su rechazo a las tendencias reflejadas en las urnas.

La recordada ‘Reina Pachas’ de ‘Al fondo hay sitio’ cuestionó duramente la decisión de los votantes, señalando que, una vez más, se estaría apostando por las mismas figuras políticas. En ese contexto, expresó su preocupación por el respaldo a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, líderes de Fuerza Popular y Renovación Popular, respectivamente, quienes encabezan las preferencias electorales, lo que —según diversas opiniones ciudadanas recogidas— respondería a un presunto “pacto mafioso” entre ambas agrupaciones.

Tatiana Astengo disconforme con resultados electorales. Foto: 'X'

Tatiana Astengo disconforme con resultados electorales. Foto: 'X'

PUEDES VER: Zelma Gálvez afirma que recibió comentarios despectivos de Tatiana Astengo: "Cree que le ha ganado a alguien"

lr.pe

Tatiana Astengo enfurece con votantes de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga

Desde que se difundió el flash electoral el domingo a las 6.00 p. m., Tatiana Astengo, fiel a su estilo directo, no tardó en pronunciarse sobre los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026. A través de la red social ‘X’, la actriz dejó en claro su desacuerdo con los ciudadanos que respaldaron a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, dos personajes cuestionados de la política peruana.

En uno de los mensajes más contundentes que compartió en su cuenta, la artista expresó su indignación sin filtros, cuestionando duramente la decisión de los votantes. “Quienes votaron por Keiko y RLA han vuelto a elegir lo mismo, para que todo siga tal como siempre. Han votado por la extorsión y la corrupción; han votado por más peruanos muertos y por más injusticias”, se lee en el post, el cual rápidamente generó reacciones divididas entre los usuarios en redes sociales.

PUEDES VER: Mónica Sánchez, Ramón García, Tatiana Astengo y más artistas alzan su voz contra la modificación de la Ley del Artista: ¿Qué derechos perderían?

lr.pe

Tatiana Astengo en contra de su excasa televisora, América Televisión

La polémica no terminó ahí. Astengo también criticó a América Televisión, su excasa televisora, luego de que el medio difundiera resultados del conteo rápido en alianza con Datum durante la noche del domingo 12 de abril. Esto ocurrió pese a la exhortación del JNE, que había solicitado a las encuestadoras esperar hasta el lunes 13 de abril para publicar cifras oficiales tras el cierre total de las votaciones.

Fiel a su estilo frontal, la actriz criticó duramente el accionar de la encuestadora con un mensaje directo en redes sociales: “Irresponsable lo de Datum. Con esto se hunden solos”. Además, respaldó la opinión de un usuario que cuestionó tanto a la empresa como al canal de televisión: “Lo que hicieron América y Datum es irresponsable y antidemocrático. Se zurraron en el JNE y en los 65 mil peruanos que hoy votarán. Solo hay una explicación: presionar para que López Aliaga sea el rival de Fujimori. Datum ha tirado por la borda el poco prestigio que le quedaba”, cita que amplificó el debate en plataformas digitales.

Notas relacionadas
Zelma Gálvez afirma que recibió comentarios despectivos de Tatiana Astengo: "Cree que le ha ganado a alguien"

Zelma Gálvez afirma que recibió comentarios despectivos de Tatiana Astengo: "Cree que le ha ganado a alguien"

LEER MÁS
Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

LEER MÁS
Tatiana Astengo se defiende de cuestionamientos por su participación en las marchas contra el Gobierno: “Siempre va a haber críticas”

Tatiana Astengo se defiende de cuestionamientos por su participación en las marchas contra el Gobierno: “Siempre va a haber críticas”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

LEER MÁS
Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

LEER MÁS
Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

LEER MÁS
Ducelia Echevarría sorprende al dejarlo todo y reinventarse lejos de Lima: "Soy millonaria"

Ducelia Echevarría sorprende al dejarlo todo y reinventarse lejos de Lima: "Soy millonaria"

LEER MÁS
¿Lo perdonó? Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao en aeropuerto de España tras ampay del guerrero en Argentina

¿Lo perdonó? Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao en aeropuerto de España tras ampay del guerrero en Argentina

LEER MÁS
Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizan inesperada 'discusión' en centro comercial: "Tú también me caes mal"

Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizan inesperada 'discusión' en centro comercial: "Tú también me caes mal"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“Corvetto es un 'Pilatos'”: decano del Colegio de Abogados de Lambayeque se pronuncia sobre escándalo de la ONPE

Resultados Elecciones 2026 en Apurímac: conoce a los senadores y diputados electos

Descubren submarino nuclear de URSS que sigue liberando radiación más de 30 años después de su hundimiento

Espectáculos

Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

¿Lo perdonó? Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao en aeropuerto de España tras ampay del guerrero en Argentina

Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizan inesperada 'discusión' en centro comercial: "Tú también me caes mal"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

“Corvetto es un 'Pilatos'”: decano del Colegio de Abogados de Lambayeque se pronuncia sobre escándalo de la ONPE

Resultados Elecciones 2026 en Apurímac: conoce a los senadores y diputados electos

Resultados de Senador y Diputados en Ayacucho: conoce los posibles electos de la región, según la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025