La modelo Laura Spoya tuvo una actitud inesperada luego de ser consultada sobre una posible relación con Sebastián Gálvez, con quien ha sido vinculada sentimentalmente tras difundirse una imagen de ambos abrazados en una piscina. Pese a ello, la exreina de belleza ha negado en varias oportunidades cualquier vínculo, aunque también se reveló que viajó con él a Jamaica.

El momento se produjo cuando la conductora de ‘Al sexto día’ se disponía a subir a su camioneta y fue abordada por un reportero de Show.pe, quien le consultó por qué no oficializa su vínculo con el hijo del alcalde de Jesús María. Lejos de aclarar la situación, la modelo respondió con evidente incomodidad: “Porque no me da la gana”, afirmó.

Laura Spoya tiene inesperada reacción al ser consultada por su relación con joven

“Abúrranse ya”, fue la respuesta de la modelo al ser cuestionada por su presunto romance con el joven, a quien ella misma aseguró que solo forma parte de su equipo de trabajo. Esto ocurrió luego de que se difundiera una fotografía en la que ambos aparecen abrazados en una piscina, lo que reavivó las especulaciones sobre su cercanía. La exreina de belleza evidenció incomodidad frente a las preguntas de la prensa.

Tras ello, Magaly Medina no dudó en criticar su actitud en su programa. “Bastante agresivo su comportamiento y además bien maleducado”, comentó. Asimismo, señaló que la modelo estaría perdiendo credibilidad tras diversos episodios en su vida personal y su rol como conductora del pódcast ‘La manada’, en el que mantiene exposición constante ante el público.

Magaly critica comportamiento de Laura Spoya tras esconder su presunta relación

La popular ‘Urraca’ sugirió que la modelo estaría evitando oficializar la relación por diversos motivos. “Es realmente un indicativo de que algo que ella quiere negar no lo oficializa porque seguramente se avergüenza de estar con un chibolo sin oficio ni beneficio”, afirmó.

La conductora también criticó que la exreina de belleza no asuma las consecuencias de su exposición mediática: “Se pone bastante agresiva, porque creo que tú tienes que asumir las consecuencias de tus actos”, señaló, añadiendo que la figura pública debería cuidar su imagen frente al público.