Alejandra Baigorria vive uno de los momentos más destacados de su carrera empresarial tras ser reconocida con un importante premio internacional en España, logro que ella misma había anticipado días atrás al anunciar su viaje junto a su familia. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo el galardón, sino la inesperada reaparición de Said Palao a su lado, luego de semanas marcadas por la polémica.

Aunque en un inicio la empresaria no mostró al integrante de ‘Esto es guerra’ en sus redes sociales, ambos fueron captados juntos en el aeropuerto español, avivando los rumores de una posible reconciliación tras el sonado ampay en Argentina. Lejos de mantenerse al margen, el deportista sorprendió al dedicarle un emotivo mensaje público lleno de amor y orgullo, dejando en evidencia que sus sentimientos por la ‘Gringa de Gamarra’ siguen intactos pese a la controversia.

Said Palao dedica emotivo mensaje a Alejandra Baigorria

Desde tempranas horas de la tarde del lunes 13 de abril, Said Palao compartió en sus redes sociales diversos momentos de su viaje a España, aunque en un inicio evitó mostrar a Alejandra Baigorria, lo que incrementó las dudas sobre el estado de su relación. No obstante, con el pasar de las horas, el popular ‘Samurai’ sorprendió al publicar un video del preciso instante en que la empresaria recibe el reconocimiento internacional por su destacada trayectoria.

“Felicidades mi amor, te lo mereces”, escribió Palao junto al emotivo clip, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. En las imágenes, Baigorria aparece visiblemente feliz y sonriente, e incluso dirige en más de una ocasión su mirada hacia la cámara de Said, un detalle que muchos interpretaron como una clara señal de complicidad y cercanía, reforzando así las versiones de una posible reconciliación entre ambos.

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Alejandra Baigorria es premiada internacionalmente en España

La empresaria peruana fue reconocida en España como parte del exclusivo 'Team Elite Platinum', un selecto grupo al que pertenecen menos de 50 personas en todo el mundo. El logro no pasó desapercibido para su entorno más cercano, y fue su propio hermano quien expresó su orgullo en redes sociales.

“Ale es una de ellas. Hermana, eres mi orgullo máximo”, escribió junto a un video en el que se aprecia a la exchica reality subiendo al escenario frente a decenas de mujeres.

Durante la ceremonia, no pudo contener la emoción y rompió en llanto, siendo abrazada por su equipo de trabajo, con quienes ha formado una comunidad que hoy celebra este importante reconocimiento internacional.