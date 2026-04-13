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Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
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Política

¿Se viene el voto rural?: Roberto Sánchez lidera en Puno, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica y Cajamarca, según conteo de la ONPE

El flash electoral de IPSOS colocó a Sánchez con 12,1% en el segundo lugar. Superado solo por Keiko Fujimori y relegando a Belmont al tercer lugar. El conteo sigue avanzando en las próximas horas.

Roberto Sánchez señaló que el Perú quiere una reparación en relación a las políticas actuales del país | Foto: La República.
Roberto Sánchez señaló que el Perú quiere una reparación en relación a las políticas actuales del país | Foto: La República.

En elecciones, el voto rural suele ser el último en procesarse. De acuerdo con el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) lidera en cinco regiones que forman parte de este segmento electoral: Puno, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica y Cajamarca.

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En Cajamarca, el candidato mantiene una ventaja considerable. Con el 9% de los votos procesados, Sánchez supera a Fujimori por un margen de más de 20 puntos porcentuales. Puno también lo ubica en el primer lugar, con 20%, seguido de Belmont.

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En Amazonas, Sánchez también supera a Fujimori, con una ventaja de tres puntos porcentuales. En Ayacucho, lidera por encima de Alfonso López Chau, quien se ubica en el segundo lugar. En Huancavelica, Sánchez también supera ampliamente a Belmont, con una diferencia de más de 30 puntos porcentuales.

Hasta el momento, el avance del conteo en estas regiones oscila entre el 9% y el 14%. La jornada electoral y el procesamiento de resultados por parte de la ONPE continuarán en las próximas horas.

PUEDES VER: Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

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Flash electoral de IPSOS coloca a Sánchez en segundo lugar

La encuestadora IPSOS lanzó el flash electoral de las Elecciones Generales del 12 de abril del 2026. El primer lugar lo ocupa la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 16,6%, seguida por sus contrincantes Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12,1% y Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 11,8%.

PUEDES VER: ONPE: ¿Quién es Galaga, la empresa que retrasó material electoral y acumula más de S/36 millones en contratos con el Estado?

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Puestos más abajo, aparece el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 11%, mientras que Jorge Nieto (Buen Gobierno) obtuvo un 10,7%.

Alfonso López Chau (Ahora Nación) cuenta con 7,1%, Carlos Álvarez (País para Todos) con 7%, mientras que el resto de candidatos se ubican en el rubro de "otros" y cuentan con 23,7%.

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