Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por cuartos de final en la Champions League

Julián Alvarez y Lamine Yamal estarán presentes en el duelo entre Atlético Madrid vs Barcelona. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Julián Alvarez y Lamine Yamal estarán presentes en el duelo entre Atlético Madrid vs Barcelona. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO juegan este martes 14 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo comandado por el estratega Diego Simeone llega a este duelo de revancha con la ventaja de haber ganado de visita 2-0 a Barcelona en la ida. Por el lado del elenco culé, buscarán emparejar la llave en un escenario donde ya han ganado en la presente temporada.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Barcelona?

Los equipos de Atlético Madrid y Barcelona se verán las caras por la Champions League. El enfrentamiento se disputará este martes 14 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Barcelona?

El partido Atlético Madrid vs Barcelona, por los cuartos de final en la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Atlético Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Alvarez.

Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Alvarez. Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Eric García, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Dani Olmo y Ferrán Torres.

Pronóstico de Atlético Madrid vs Barcelona

A pesar de ser visitantes, las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético Madrid.

Betsson: gana Atlético Madrid (3,95), empate (4,45), gana Barcelona (1,80)

Betano: gana Atlético Madrid (4,05), empate (4,50), gana Barcelona (1,80)

Bet365: gana Atlético Madrid (3,75), empate (4,20), gana Barcelona (1,80)

1XBet: gana Atlético Madrid (3,80), empate (4,47), gana Barcelona (1,89)

Coolbet: gana Atlético Madrid (3,90), empate (4,55), gana Barcelona (1,83)

Doradobet: gana Atlético Madrid (3,80), empate (4,50), gana Barcelona (1,80).

¿En qué estadio juegan Atlético Madrid vs Barcelona?

Barcelona y Atlético Madrid disputarán este encuentro por la vuelta en los cuartos de final de la Champions League en el Estadio Metropolitano. Este escenario tiene capacidad para 70.692 espectadores.

Historial reciente de Atlético Madrid vs Barcelona