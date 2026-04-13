Harvey Colchado, Norma Yarrow e Indira Huilca son los tres candidatos a diputados más votados, al 40% de actas contabilizadas | Composición LR | Foto: composición LR

Harvey Colchado, Norma Yarrow e Indira Huilca son los tres candidatos a diputados más votados, al 40% de actas contabilizadas | Composición LR | Foto: composición LR

Harvey Colchado, Norma Yarrow e Indira Huilca encabezan la votación para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, de acuerdo con el avance de actas contabilizadas que ya supera el 40%, según el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con 65.025 votos, Colchado (Ahora Nación) se ubica en el primer lugar, seguido por Yarrow (Renovación Popular) con 61.102 votos y Huilca (Ahora Nación) con 43.001. Este resultado preliminar refleja una tendencia inicial en la capital, aunque aún queda más de la mitad de actas por procesar.

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El conteo, actualizado hasta la tarde de este 13 de abril, corresponde a un 42,172% de actas contabilizadas en Lima Metropolitana.

Las cifras aún pueden variar conforme avance el procesamiento de actas, especialmente de zonas con mayor carga electoral. Sin embargo, los primeros resultados ya permiten identificar a los candidatos con mayor respaldo ciudadano en la capital.

ONPE al 50%: Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular tendrían mayoría en el Senado y Cámara de Diputados

Con el 50% de actas procesadas por la ONPE, los partidos Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular se perfilan como las principales fuerzas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

En la elección al Senado, bajo el distrito electoral único nacional, la agrupación liderada por López Aliaga encabeza los resultados con 19% de los votos, seguida por Buen Gobierno con 15% y Fuerza Popular con 14%. Más atrás se ubican Ahora Nación, Partido Cívico Obras, País para Todos y Primero la Gente.

Una tendencia similar se observa en la Cámara de Diputados, donde Renovación Popular lidera con 20%, mientras que Buen Gobierno alcanza el 15% y Fuerza Popular el 13%. En los siguientes lugares aparecen Ahora Nación, Obras, País para Todos y Primero la Gente.

