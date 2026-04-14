Israel Dreyfus sorprendió a sus compañeras de 'Sin más que decir' al hablar de las elecciones 2026 y al indicar que si él pudiera mejorar Máncora como autoridad, lo haría. Aunque María Pía Copello tomó como broma sus palabras, el exparticipante de 'Combate' aclaró que su sueño no es precisamente dedicarse a la política, pero si se le da la oportunidad de mejorar el balneario piurano, daría lo mejor de sí.

Diana Sánchez, una de las invitadas del pódcast, fue consultada sobre las pretensiones de Israel Dreyfus. “Todos los peruanos tienen la posibilidad de… creería que todas las personas que ingresan a la política y en cualquier tipo de mando, sí deberían una preparación política y una carrera. No puede ser que solamente siendo peruano y acabar el colegio (puedas postular)”, sostuvo la conductora de 'Yo soy', quien aseguró que ella no aceptaría ningún cargo público.

Israel Dreyfus quiere hacer algo por Máncora

Este martes 14 de abril, Israel Dreyfus expresó sus ganas de hacer algo por Máncora, uno de los balnearios más visitados por turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, recalcó que tener un cargo público no le quita el sueño.

“No es que yo quiera ser alcalde de Máncora. Simplemente si a mí me pusieran la opción entre que Máncora que siga como siga o hacer un cambio, yo me puedo inmolar. No es que yo aspire a eso. Me parece que es algo que conlleva demasiada responsabilidad y hay que estar demasiado preparado y no tener ‘anticuchos’”, dijo el exintegrante de 'Esto es guerra'.

Asimismo, Israel Dreyfus sostuvo que en muchos rincones del Perú, existen lugares que están olvidados por sus autoridades porque las administraciones que ingresan no trabajan por el pueblo. “(Las autoridades) no están ni a la altura ni capacitadas para estar en el puesto en donde están”, añadió.

Israel Dreyfus revela el sueldo de los chicos de 'La manada'

Israel Dreyfus sorprendió al revelar los sueldos de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en 'La manada'. Cuando Flor Ortola le preguntó si ganaban S/30.000 al mes, el modelo hizo el ademán de que era mucho más. Luego la argentina preguntó si era S/40.000, el influencer no lo negó.

“Con el sueldo de uno (de ‘La manada’) pagas toda la producción, toda la planilla”, dijo Israel Dreyfus tras dejar en shock a sus compañeros. “Esperen… Esto es incomprobable, yo puedo decir muchas cosas”, mencionó Ortola. “Son cosas que se escuchan por ahí, pero no hemos visto pues nosotros los contratos, no podemos afirmar”, añadió María Pía Copello.



