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Joven modelo ampayada con Carlos Alcántara revela a dónde fueron tras besarse apasionadamente en discoteca: "Está soltero, me gustó"

¡No se calló nada! Stefany Camus rompe su silencio tras el ampay de Carlos Alcántara en una discoteca de Barranco y revela cómo se conocieron, qué ocurrió después del beso y cómo terminó la noche.

Carlos Alcántara vive su soltería intensamente. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Carlos Alcántara vive su soltería intensamente. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

La influencer Stefany Camus decidió pronunciarse luego del mediático ampay de Carlos Alcántara, que los mostró besándose en una discoteca de Barranco. Las imágenes, difundidas recientemente, generaron múltiples reacciones en redes sociales y programas de espectáculos, colocando nuevamente al actor en el centro de la atención pública.

En conversación con el programa ‘Q’bochinche’, la joven modelo aclaró los detalles del encuentro con el jurado de ‘Yo soy’ y respondió a las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. Según explicó, lo ocurrido se dio en un contexto de diversión nocturna, sin mayor trascendencia.

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Stefany Camus confiesa cómo conoció a Carlos Alcántara

De acuerdo con el testimonio de Stefany Camus, el primer contacto con Carlos Alcántara se produjo la misma noche del ampay, en un concurrido local nocturno de Barranco. La influencer detalló que ambos coincidieron en un espacio compartido junto a amigos, donde el ambiente festivo facilitó la interacción.

“Lo conocí en Barranco Bar ese día. Estábamos tomando bastante tequila, no te voy a mentir”, relató Camus, quien también explicó que tras ese primer acercamiento comenzaron a seguirse en Instagram. La modelo destacó la actitud del actor, describiéndolo como una persona “muy agradable”.

Asimismo, precisó que el encuentro no fue privado, sino dentro de un grupo amplio. Entre bebidas como whisky y tequila, ambos conversaron y lograron una conexión espontánea. La joven remarcó que asistió con sus amigas y que todo se desarrolló en un entorno social sin planificación previa.

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¿A dónde fueron Carlos Alcántara y Stefany Camus tras besarse y pasar la noche en discoteca?

Tras la difusión del ampay de Carlos Alcántara, una de las principales dudas fue si el acercamiento continuó luego del beso. Stefany Camus fue enfática al desmentir cualquier especulación y aseguró que no ocurrió nada más allá de lo visto en las imágenes.

“No ha pasado nada más de lo que se ve en el video. Conversamos, sí, pero ahí quedó”, sostuvo. Además, dejó en claro que ambos se encuentran solteros, lo que —según indicó— explica la naturalidad del momento: “Él está soltero, yo estoy soltera, me gustó, nos besamos y listo”.

La influencer también restó dramatismo al episodio, señalando que lo interpreta como una experiencia propia de una salida nocturna. En esa línea, explicó que la noche concluyó sin prolongaciones: decidió retirarse del lugar debido al ambiente festivo. “Yo me fui, incluso tuve que escaparme de mis amigas porque había mucha fiesta”, comentó.

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