Magaly Medina criticó la decisión de Alejandra Baigorria al llevar a Palao, sugiriendo que fue una forma de premiarlo tras su reciente comportamiento. Foto: Instagram/ATV | Foto: Instagram/ATV

Magaly Medina criticó la decisión de Alejandra Baigorria al llevar a Palao, sugiriendo que fue una forma de premiarlo tras su reciente comportamiento. Foto: Instagram/ATV | Foto: Instagram/ATV

El viaje de Alejandra Baigorria a España sigue generando polémica, luego de que se revelara que Said Palao la acompañó a Madrid, donde la empresaria peruana fue reconocida por su trabajo en una empresa de venta de cosméticos online. Si bien la conductora de ATV reconoció el talento de la ‘Rubia de Gamarra’ para las ventas, cuestionó cómo maneja su matrimonio.

Más allá de sus diferencias con Alejandra Baigorria, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ elogió a la empresaria por su talento en los negocios. “Ahora debe vender tanto porque ella es buena en lo que hace, en cada cosa que emprende. Es buena negociante, buena vendedora, buena palabreando”, dijo la ‘Urraca’.

Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria

Para Magaly Medina, hacer que Said Palao viaje con ella a España, es como premiarlo a pesar de las comprometedoras imágenes de él en Argentina, donde disfrutó en un yate con mujeres desconocidas.

“Se fue a España a recibir su premio junto a otras vendedoras. Pero, a quien premió realmente es al gerente general. Lo llevó un mes exacto del ‘operativo Argentina’ y Alejandra Baigorria ya cedió. (Pasó) un mes, no pudo aguantar más”, mencionó Magaly Medina, quien cree que la empresaria debió tomarse más tiempo para recién perdonar a su esposo.

“Tómate tu tiempo realmente para pensar y para que el tipo piense que ya te perdió, por lo menos, aunque sea que tenga la sensación de que ya te perdió. Pero no, nunca lo botó de su casa, siempre estuvo ahí, y ahora lo premió, se lo llevó de viaje”, agregó indignada.

Magaly Medina en contra del discurso de Alejandra Baigorria

Durante su discurso a la hora de su reconocimiento en España, Alejandra Baigorria le dedicó sentidas palabras a Said Palao. “Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite’”, dijo la rubia.

Dicho acto de amor fue cuestionado por Magaly Medina. “Lo que es peor: cuando le dan el premio en su discurso de agradecimiento, ¿a quién agradece? ¿A la vida, a ella o a su esfuerzo? No, le agradece al gerente general”, añadió.



