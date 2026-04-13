Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"
La conductora Maju Mantilla no pudo más y lloró ante las cámaras de 'Amor y fuego' tras saber que su aún esposo Gustavo Salcedo decidió darse una oportunidad en el amor con la veterinaria María Pía Vallejos.
Hace unos días, las cámaras de ‘Amor y fuego’ captaron a Gustavo Salcedo nuevamente pernoctando por la casa de María Pía Vallejos. Tras las imágenes, el equipo del programa de espectáculos fue directamente a consultarle al empresario por su situación amorosa y fue él mismo quien confirmó que estaba saliendo con la veterinaria de profesión. Todo esto causó gran revuelo, ya que solo días atrás, el aún esposo de Maju Mantilla viajó con la reina de belleza a Paracas y Colombia y muchos rumores apuntaban a una reconciliación.
Sin embargo, esto no se dio y la palabra de Mantilla fue una de las más buscadas. El espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre estuvo frente a frente a la figura de Panamericana Televisión para preguntarle por las recientes declaraciones de Salcedo. Ante esto y tras enterarse sobre la oficialización de las salidas entre su aún esposo y María Pía, la también actriz rompió en llanto frente a las cámaras.
Maju Mantilla llora ante las cámaras de ‘Amor y fuego’
Mediante sus redes sociales, Rodrigo González publicó un adelanto de la edición del lunes 13 de abril de ‘Amor y fuego’. Durante el programa, se tocarán diversos temas de la farándula como un reciente viaje de Alejandra Baigorria con Said Palao, la verdad de Milett Figueroa sobre su relación con Marcelo Tinelli y la palabra de Maju Mantilla tras la oficialización de Gustavo Salcedo a María Pía Vallejos.
“Gustavo nos ha confirmado que sí está saliendo con María Pía (Vallejos)”, le alcanza a decir el reportero del programa de espectáculos a Maju Mantilla. La reina de belleza se mostró cabizbaja y en su siguiente declaración, soltó una frase cargada de emoción. “¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas?”, expresó entre lágrimas.
Gustavo Salcedo oficializa sus salidas con María Pía Vallejos
Gustavo Salcedo, quien aún mantiene vínculo matrimonial con Maju Mantilla, decidió pronunciarse públicamente y admitir por primera vez que está saliendo con la veterinaria María Pía Vallejos. Esta revelación surge tras la difusión de imágenes en las que se le vio tanto con su aún esposa —en viajes a Paracas y Colombia— como con la joven profesional, lo que alimentó diversas especulaciones sobre su situación sentimental.
En declaraciones al programa ‘Amor y fuego’, el deportista nacional se refirió a su cercanía con Vallejos luego de que se emitieran imágenes del 8 de abril donde aparece ingresando al edificio donde ella reside. “He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, la verdad que no hay que apurar las cosas y ver qué pasa”, comentó ante las cámaras.
“Si a mí no me hubiera gustado María Pía, en su momento, seguramente no hubiera salido con ella... uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades”, afirmó, dejando entrever que se encuentra abierto a nuevas experiencias en el plano sentimental.