Gigi Mitre no escatimó en críticas hacia el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras los errores logísticos que afectaron a miles de peruanos en las recientes elecciones 2026. La conductora de 'Amor y fuego' exigió en vivo respuestas y mayor responsabilidad en la gestión electoral.

En un tono contundente, calificó a Corvetto de "inepto, cobarde e incompetente" y que su “trabajo es una vergüenza”, expresando que su desempeño ha generado un desorden que ha perjudicado a la ciudadanía.

Gigi Mitre estalla contra Piero Corvetto

Al emitir las imágenes de las disculpas del jefe de la ONPE, tras lo ocurrido con más de 60.000 peruanos que no pudieron ejercer su derecho al voto el último domingo 12 de abril, Gigi Mitre no se contuvo y arremetió contra él.

“No, señor Corvetto, con su disculpa, con su perdón, no es suficiente. Usted es un inepto, usted es un incompetente. A usted le quedó grande el cargo. Cinco años, señor, que el Estado le dio dinero, el gobierno soltó dinero para que sean estas elecciones”, compartió.

Gigi Mitre se conmueve al ver las largas filas de personas que no pudieron votar

Las imágenes de las largas filas de ciudadanos, entre ellos adultos mayores y personas con hijos, que no pudieron votar pese a su deseo de cumplir con su deber cívico, conmovieron a Gigi Mitre.

“¿No sabe prever? ¿No tenía un plan B? ¿Cómo es posible que gente que haya ido a votar, obviamente son las doce del día y no llega el material? Estaba el miembro de mesa, estaban todos, la gente en la cola. Sonsonazo”, finalizó.