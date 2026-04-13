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Elecciones 2026: segunda jornada de votación se realiza hoy | Sin Guion con Rosa María Palacios

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Streamer 'Tonino' revela que lo retuvieron en su local de votación: “La Policía me agarró y me hicieron borrar videos”

A través de sus redes sociales, 'Tonino' denunció que, a pesar de no grabar en la cámara secreta, fue obligado a eliminar contenido en plena jornada electoral. Aseguró que la intervención de las autoridades fue injustificada.

El streamer peruano Anthony Alencastre, conocido como 'Tonino', vivió una censura en las elecciones 2026. La Policía Nacional lo retuvo y le forzó a borrar videos grabados en su local de votación. Fotos: Instagram.
El streamer peruano Anthony Alencastre, conocido como 'Tonino', vivió una censura en las elecciones 2026. La Policía Nacional lo retuvo y le forzó a borrar videos grabados en su local de votación. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

El streamer Anthony Alencastre, más conocido como 'Tonino', pasó un incómodo momento durante las elecciones 2026, debido a un incidente en su local de votación. Según contó el propio creador de contenido, miembros de la Policía Nacional del Perú lo retuvieron y le obligaron a borrar algunos videos que había grabado durante su recorrido.

A través de su cuenta de Instagram, Tonino compartió un video con sus seguidores, donde se puede ver cómo se dirige a su centro de votación, cómo era el local y cómo termina tras emitir su voto.

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Tonino asegura que lo censuraron en plenas elecciones 2026

De acuerdo al testimonio del conductor del pódcast 'Habla good', fue retenido por las autoridades peruanas cuando estaba en su local de votación y aunque asegura que no grabó ni la cámara secreta ni la cédula de votación, le obligaron a borrar sus videos previos.

“Listo gente, ya voté. Me detuvieron, me hicieron borrar videos. Me detuvo la Policía, nada pude hacer. Ni siquiera he grabado adentro, he grabado afuera. La policía me agarró. De todo pasó, gente, pero ya votamos”, expresó el streamer peruano.

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Tonino cuestionó el trabajo de la ONPE

Junto al video, Tonino dejó por escrito su testimonio con más detalles de lo que realmente sucedió. “Quisieron censurarme. Estaba grabándome afuera de los salones de votación, en un patio y me dijeron que no podía y que borre mis videos, fue una persona de rojo del JNE y le dije que según normativa está prohibido usar celulares, cámaras fotográficas y de video en la cámara secreta de votación, o sea está prohibido fotografiar o grabar la cédula de sufragio y se quedó mcm”, escribió en sus redes sociales.

A pesar de dar sus argumentos, la persona en cuestión acudió a las autoridades para hacer su queja. “Luego llamó a la policía y a alguien de la ONPE, me siguieron hasta la puerta y me decían que borre, pero yo no había grabado ni la cámara secreta ni la cédula de votación; así que ya no les hice caso y me fui. ¿Será que quieren evitar pruebas de lo ineficientes que han sido en este proceso electoral? ¿Será que ya no saben qué hacer para tapar que tantas mesas de votación no fueron instaladas? Que primero hagan bien su chamba y de ahí jod**”, añadió indignado.

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