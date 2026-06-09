Los Occidentes: Capturan a 4 extranjeros acusados de asesinar a dos choferes en Lima Norte

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En un trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía se logró la captura de cuatro hombres de nacionalidad venezolana, por ser presuntos responsables de los asesinatos de dos choferes de transporte público, uno de ellos cometido horas antes de la segunda vuelta electoral, y de los delitos de extorsión, amenazas y atentados contra diversos transportistas de Lima y Callao.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, indicó que con estas capturas se logró esclarecer dos hechos: el crimen de Simón Gómez Rutte (62) y el de Amilkar Raúl Marcano Rodríguez (44).

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“Son dos importantes resultados operacionales frente a una modalidad que inquietaba a los peruanos: la extorsión y el sicariato. Hemos esclarecido dos homicidios en tiempo récord, aproximadamente en un mes, cumpliendo las diferentes diligencias del programa metodológico de investigación que nos permitieron por una parte lograr la captura de cuatro personas extranjeras”, dijo Revoredo a La República.

Se trata de Mauricio Andrés Gonzales Palacios (30), Pedro José Gonzales Bejas (28), Junior Alexander Querales Mújica (30) y Luis Marcelo Solorzano (26), todos de nacionalidad venezolana, indicó.

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Explicó que ellos serían integrantes de la banda criminal Los Occidentales y que las pruebas del homicidio calificado cometido contra el chofer Simón Gómez Rutte son irrefutables. Este conductor fue acribillado la noche del 6 de junio en el vehículo B1W-957 de la empresa de transporte 73, en la avenida 12 de Octubre, en San Martín de Porres.

A los detenidos se les encontró una pistola, cuatro teléfonos celulares, una caja con municiones y el vehículo de placa BTZ-255.

Ese día, los suboficiales PNP Norberto Zegarra Rengifo y Juan Paulet Ludeña se encontraban realizando patrullaje motorizado en su jurisdicción, cuando fueron alertados por la central de radio sobre una persona herida en la avenida 12 de Octubre, cuadra 19, urbanización Los Libertadores.

Cuando llegaron, encontraron el ómnibus de la empresa Etupsa línea 73 estacionado en la vía pública y rodeado por numerosos transeúntes, quienes manifestaron que el conductor de dicha unidad había sido víctima de un ataque con arma de fuego perpetrado por personas desconocidas.

Simón Gómez presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego en diversas partes del cuerpo. La víctima aún mostraba signos vitales, por lo que, con apoyo de algunos vecinos y transeúntes del lugar, fue retirada del vehículo y trasladada de manera inmediata al Hospital Nacional Luis Negreiros Vega, del Callao, pero los médicos solo se limitaron a certificar el deceso.

La fiscal Kori Sanli Solórzano y peritos en criminalística acudieron ese día a la escena del crimen y realizaron las diligencias técnico-científicas correspondientes. El vehículo fue aislado para impedir la alteración o contaminación de indicios y evidencias hasta que llegó personal de la División de Homicidios, a cargo del comandante Anthony Barrios Chang.

ASÍ FUE EL CRIMEN

Como resultado de las acciones de inteligencia operativa, trabajo de campo y búsqueda de información efectuadas por personal de la División de Investigación de Homicidios, se determinó que la noche del asesinato el autor inmediato del hecho criminal se habría constituido previamente en las inmediaciones del paradero ubicado en la cuadra 19 de la avenida 12 de Octubre, permaneciendo en actitud de espera hasta la llegada de una unidad de transporte público de la empresa Etupsa línea 73, ruta uno.

En dichas circunstancias, aproximadamente a las 20.20 horas, arribó el vehículo B1W-957, conducido por Simón Gómez Rutte (62). Aprovechando que el conductor abrió las puertas de la unidad para el embarque y desembarque de pasajeros, el autor inmediato abordó el vehículo y, una vez en su interior, efectuó múltiples disparos con arma de fuego directamente contra la víctima, causándole lesiones de gravedad.

Consumado el ataque, el sujeto descendió rápidamente de la unidad y emprendió la fuga por la calle Antonio de Zela, donde era esperado por un segundo individuo a bordo de una motocicleta lineal, quien habría cumplido funciones de apoyo logístico y aseguramiento de la huida.

Ambos recorrieron aproximadamente tres cuadras, tras lo cual el autor material descendió del vehículo menor e ingresó a pie por un pasaje de la zona. Posteriormente, al final de dicho pasaje, abordó un automóvil de color negro, sedán, que se encontraba estacionado en la calle José Olaya, el cual presentaba como característica particular la inoperatividad del faro posterior izquierdo.

Seguidamente, el citado vehículo abandonó el lugar con rumbo desconocido, lo que permite presumir la existencia de una estructura de apoyo destinada a facilitar la evasión de los autores luego de perpetrado el hecho criminal.

VIDEOS FUNDAMENTALES

Revoredo explicó que la secuencia descrita ha sido corroborada y perennizada mediante registros audiovisuales obtenidos de diversas cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones de la escena del crimen, las rutas de desplazamiento y los puntos utilizados para la fuga, constituyéndose dichos registros en elementos de convicción de relevante interés para el esclarecimiento de los hechos y la plena identificación de los responsables.

Respecto al iter criminis (camino del delito) desplegado por el autor inmediato, en coordinación con otros sujetos que habrían participado en las acciones de apoyo logístico y aseguramiento de la fuga, Revoredo dijo que se advierte una marcada similitud con la modalidad operativa observada en la investigación seguida contra la banda criminal Los Talibanes por homicidio calificado de Amilkar Raúl Marcano Rodríguez (44), conductor de la empresa de transportes El Rápido, hecho ocurrido el 15 de febrero del 2024, en San Martín de Porres.

USARON CELULAR ROBADO

Como resultado de las diligencias de investigación, acciones de inteligencia operativa y análisis de la información recabada, los agentes de Homicidios han establecido que el crimen de Simón Gómez habría sido perpetrado bajo la dirección y coordinación de una organización criminal autodenominada Los Occidentales, la cual, de acuerdo con los elementos de convicción obtenidos hasta la fecha, se encontraría vinculada a actividades extorsivas en agravio de empresas de transporte público que operan en la zona norte de Lima Metropolitana.

En ese contexto, se ha determinado que aproximadamente una semana antes de la ocurrencia del hecho investigado, los directivos de la empresa de transportes Etupsa línea 73 eran objeto de amenazas y exigencias económicas ilícitas mediante comunicaciones extorsivas efectuadas a través de la aplicación WhatsApp.

Para tal efecto, los autores habrían utilizado el número telefónico correspondiente a uno de los conductores de la referida empresa, cuyo equipo celular fue sustraído (asalto a mano armada) días antes, mientras se encontraba realizando labores de conducción de la unidad de transporte que tenía asignada, circunstancia que evidencia una planificación previa orientada a dificultar la identificación de los responsables.

TENÍAN CUENTA BANCARIA

Asimismo, los investigadores aseguraron que la información obtenida de fuente humana debidamente contrastada permite establecer que dicha organización criminal venía utilizando una cuenta bancaria para la recepción de los montos exigidos producto de las actividades extorsivas.

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Dicha cuenta registra como titular a un ciudadano venezolano de nombre Alexis David. De igual forma, se ha verificado que la citada cuenta bancaria mantiene vinculación con un grupo empresarial, circunstancia que resulta de especial interés para la investigación, a partir del análisis comparativo efectuado con otras investigaciones en trámite por delitos de extorsión contra empresas de transporte público.

La Policía advirtió que la referida cuenta bancaria coincide con aquella utilizada en las extorsiones dirigidas contra la empresa de transportes El Rápido, hecho que constituye un elemento objetivo de relevancia que podría evidenciar la existencia de un mismo patrón operativo, así como la posible participación de una misma estructura criminal en ambos eventos delictivos.

LOS OCCIDENTALES Y LOS TALIBANES

Del análisis conjunto de los elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la División de Homicidios advierte coincidencias significativas entre la banda criminal autodenominada Los Occidentales y la banda criminal conocida como Los Talibanes, y observa similitudes en los medios logísticos empleados, mecanismos de financiamiento ilícito, selección de objetivos, modalidad extorsiva, iter criminis y modus operandi.

Asimismo, la Policía ha identificado el uso de recursos operativos coincidentes, tales como cuentas bancarias vinculadas a las exigencias económicas ilícitas, utilización de motocicletas lineales para la evacuación inicial de los autores materiales, empleo de vehículos automotores para asegurar la fuga definitiva, atentados armados dirigidos contra conductores de empresas de transporte público de Lima norte y otros patrones operativos recurrentes que evidencian una misma metodología criminal.

“Existen indicadores objetivos y razonables que permiten sostener, como hipótesis de investigación, que la organización denominada Los Occidentales podría constituir una reconfiguración o mutación nominal de la banda criminal Los Talibanes, adoptando una nueva denominación con la finalidad de dificultar su identificación, seguimiento y vinculación con los hechos delictivos previamente atribuidos a dicha estructura criminal”, advirtió el general Revoredo.

Afirmó que el móvil de los hechos devendría como consecuencia de las actividades extorsivas que la banda criminal investigada venía desplegando en agravio de la empresa de transportes Etupsa línea 73. Indicó que el homicidio de Simón Gómez Rutte sería un acto de violencia ejecutado con la finalidad de materializar las amenazas previamente formuladas, incrementar el nivel de intimidación sobre los directivos y trabajadores de la empresa agraviada y forzar el pago de las sumas de dinero ilícitamente exigidas por dicha estructura criminal.