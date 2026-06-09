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Grave denuncia en el Miss Supranational Perú: director Jorge Santos y su expareja, Denmar Arrieche, se acusan de violencia física

Imagen del concurso de belleza en crisis. La modelo venezolana y exdirectora Denmar Arrieche acusa al empresario peruano Jorge Santos de agresiones y expone presuntas pruebas, mientras que él niega todo.

Según Jorge Santos, Denmar Arrieche provocó destrozos en su departamento y también lo agredió.
Según Jorge Santos, Denmar Arrieche provocó destrozos en su departamento y también lo agredió. | Foto: composición LR/Facebook/Jens Castro
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El certamen Miss & Mister Supranational Perú atraviesa una crisis que ha puesto en entredicho su imagen pública. Lo que comenzó como un proyecto de proyección internacional terminó convertido en un caso de denuncias cruzadas entre el empresario peruano Jorge Santos, director del formato, y su expareja, la modelo y anfitriona venezolana Denmar Arrieche, a quien habría destituido de su cargo de directora.

Ambos han expuesto versiones opuestas sobre lo ocurrido en su relación, que pasó de la vida privada al escrutinio mediático. Mientras ella asegura haber sido víctima de constantes agresiones y revela audios e imágenes como prueba, él rechaza las acusaciones y afirma que se trata de una campaña en su contra. Además, muestra su rostro con supuestos arañazos que ella le habría causado.

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Directores de Miss & Mister Supranational Perú se acusan de agresión

En su testimonio, Denmar Arrieche señala que detrás de la vitrina del concurso existía una convivencia marcada por episodios de violencia. A través del programa 'Magaly TV, la firme' ha difundido grabaciones en las que se escucha a Santos pedir disculpas con tono irónico por agredirla y en otra se le oye amenazarla con echarla de su carro, usando palabras de grueso calibre. También asegura que, tras una separación de dos semanas, el empresario la buscó para retomar el vínculo, pero la salida terminó en nuevos incidentes y en el robo de su celular por parte de él, ya que en el dispositivo tendría más registros de las agresiones. Según su versión, incluso habría enviado personas a su departamento para retirarla de manera forzada.

Por su parte, Jorge Santos niega categóricamente las acusaciones. "Yo nunca la toqué, nunca la agredí. Incluso ella está diciendo que yo la abofeteé, la ahorqué, y eso no aparece en el médico legista. La señorita Denmar Arrieche ha iniciado una campaña de calumnias hacia mi persona y esto está generando que su público me odie", declaró. Asimismo, sostiene que la modelo le fue infiel con Airton Vargas, ex Mister Global Perú 2026, motivo por el cual decidió destituir a ambos de la organización. También la acusa de causar destrozos en su departamento y de involucrar a su menor hijo en una situación polémica.

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