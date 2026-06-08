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Política

Hildebrandt sobre Fujimori: "Es la empleada vitalicia que la derecha encuentra cada cinco años"

También resaltó que, en caso de perder las elecciones, ella sería la única responsable de su derrota. "'Miki Torres' puso su granito de arena al mencionar lo del complot contra Pedro Castillo", dijo.

Hildebrandt sobre Fujimori: "Es la empleada vitalicia que la derecha encuentra cada cinco años"
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César Hildebrandt mencionó, en su pódcast 'Hildebrandt en sus trece', que Keiko Fujimori “es la empleada vitalicia que la derecha encuentra cada cinco años”. Ello, en referencia a su cuarta postulación a la presidencia.

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“No puede quejarse ni responsabilizar a otros. Esta película persecutoria sería, por cuarta vez, obra suya. Es cierto que Miki Torres puso su granito de arena, pero la posible cuarta derrota fue obra suya por decir que piensa gobernar como su padre”, anotó.

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También resaltó que fue un error mostrarse como “socia de Dina Boluarte”.

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“Fue otro error presentarse como la mandadera rentada de un sector empresarial que lo que busca es mantener sus privilegios y aumentar su rentabilidad a cualquier costo. No se presentó como la política con nuevas ideas para modernizar la derecha. La señora Fujimori pareció siempre la empleada vitalicia que la derecha encuentra cada cinco años para recordarnos que el país no debe cambiar”, dijo.

Agregó que es la “embajadora del centralismo limeño que cholea" y terruquea”.

“En un país fracturado la señora acentuó esa brecha hablando como hablan quienes creen que el modelo económico no merece cambio alguno. Su mensaje más nítido fue el del regreso del orden, pero cuando se mencionó el regreso de militares en la calle muchos recordaron los desmanes del fujimorismo paterno”, anotó.

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en 9 de las 25 regiones del país, según ONPE al 94%

De acuerdo con los últimos reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene el respaldo de nueve regiones del país. Su apoyo electoral se concentra principalmente en Lima, el Callao, la costa norte y el centro del país.

Los datos oficiales de la ONPE, al 94%, muestran una ventaja para el partido naranja en diversas regiones del norte. En Piura, con el 98,71% de actas revisadas, Fujimori alcanza el 56,95% de los votos válidos, lo que representa un total de 581.730 votos, frente al 43,04% de Sánchez.

Un panorama similar se registra en Tumbes, donde, al 99,68% de actas contabilizadas, la candidata obtiene el 64,33% de respaldo, que equivale a 81.960 votos, en comparación con el 35,66% de Sánchez. Asimismo, la provincia constitucional del Callao es otra de sus principales zonas de apoyo, ya que acumula un 65,61% de respaldo electoral.

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