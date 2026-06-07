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Kyara Villanella Fujimori sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su nuevo novio durante una transmisión en vivo en redes sociales. Pocas horas antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, la exreina de belleza compartió un momento familiar junto a su madre, Keiko Fujimori, y otros familiares mientras cocinaban.

Lo inesperado ocurrió cuando la exmodelo y la propia candidata presidencial invitaron al joven, identificado como Adrián, a sumarse a la dinámica, mientras más de 60.000 usuarios seguían atentos el curioso episodio en tiempo real.

Kyara Villanella presenta a su novio en transmisión con Keiko Fujimori

Al sugerir si podía presentar a su pareja, Kyara Villanella recibió el respaldo inmediato de Keiko Fujimori, quien no dudó en convocar al joven para consultarle si se animaba a mostrarse ante las cámaras. Lejos de negarse, Adrián aceptó y se colocó al lado de la exreina de belleza, que entre risas le preguntó si quería conocer la cantidad de usuarios conectados. “¿O te da un ataque de pánico?”, consultó la hija mayor del exparticipante de ‘La Granja VIP Perú’, Mark Vito.

En ese instante, la candidata presidencial pidió confirmar el número de espectadores y, al escuchar que superaban los 60.000, estalló en carcajadas mientras observaba al muchacho, visiblemente nervioso por la inesperada cifra.

Tras esa primera aparición, el joven se integró con naturalidad a la transmisión en vivo e incluso se animó a dar su opinión sobre la preparación culinaria de la familia. La excandidata del Miss Teen Universe Perú 2023, por su parte, se mostró atenta a cada intervención de su novio, lo que reforzó la complicidad que ambos dejaron ver ante miles de seguidores en redes sociales. El episodio, cargado de espontaneidad y humor, terminó convertido en un momento comentado de la jornada previa a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, realizada este domingo 7 de junio.