Mujer le hace atrevida declaración a Federico Salazar y provoca inesperada reacción en Verónica Linares: "Siempre lo he amado"
En plena transmisión en vivo, una ciudadana no dudó en hacerle una invitación a Federico Salazar. El momento desató una sorpresiva reacción en Verónica Linares, quien no pudo contenerse en el programa.
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La segunda vuelta de las Elecciones 2026 dejó escenas inesperadas que rápidamente se volvieron virales. Durante la transmisión de ‘América Noticias’ el domingo 7 de junio, una mujer sorprendió al público al aprovechar su momento frente a las cámaras para declarar su amor al periodista Federico Salazar, confesando que lo admira desde hace muchos años y haciéndole una atrevida propuesta.
Su intervención generó una reacción divertida en el propio conductor y en su compañera Verónica Linares, quien no pudo contenerse en plena emisión ante la inesperada proposición.
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Mujer le hace atrevida propuesta a Federico Salazar y Verónica Linares reacciona
El episodio se desencadenó cuando la ciudadana fue entrevistada por un reportero de América TV para dar su opinión sobre la jornada electoral. En lugar de limitarse al tema político, decidió lanzar una invitación directa a Federico Salazar acompañada de una singular advertencia. “Federico, ven a comer mis tamalitos acá en Carabayllo. Te espero. Si no vienes, de la narizota te voy a jalar”, declaró en televisión.
La respuesta del periodista no se hizo esperar y, desde el set, reaccionó con un espontáneo “Asu, voy”. Sin embargo, la escena que más llamó la atención fue la de Verónica Linares, quien no pudo contener la risa y terminó estallando en carcajadas ante la ocurrencia de la entrevistada.
Minutos después, la mujer aprovechó nuevamente las cámaras para confesar abiertamente sus sentimientos hacia el conductor y aseguró que sigue fielmente su programa, incluso en horarios de repetición.
“Lo quiero a Federico a mi lado. Siempre lo he amado a él. Todos los días (ve su programa). No me pierdo nada. Hasta en repetida, en amanecida”, agregó de manera hilarante.
La espontaneidad de sus palabras se intensificó cuando admitió que sueña con el periodista, exesposo de Katia Condos, mientras las carcajadas de Linares seguían resonando en el set de ‘América Noticias’.