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Magaly Medina arremete contra su exabogado fallecido Iván Paredes por haberla traicionado: “Esa persona trató de hacerme tanto daño”

Magaly Medina enfatiza que no cambiará su percepción sobre Iván Paredes, pese a su fallecimiento. La periodista lo considera culpable de agraviarla en vida.


Magaly Medina responde a advertencia del estudio de abogados Paredes sobre su opinión tras la muerte de Iván Paredes. La conductora desmiente burlas hacia el letrado fallecido.
Magaly Medina responde a advertencia del estudio de abogados Paredes sobre su opinión tras la muerte de Iván Paredes. La conductora desmiente burlas hacia el letrado fallecido. | Foto: difusión.
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Luego de que el estudio de abogados Paredes lanzara una advertencia a Magaly Medina por supuestamente burlarse del letrado fallecido Iván Paredes, la conductora de televisión no dudó en responderle a la familia. Asimismo, la ‘Urraca’ indicó que la muerte de una persona no borra todo lo que hizo mal en vida.

El último domingo 7 de junio, Magaly Medina fue abordada en su centro de votación por la prensa peruana para que brinde declaraciones en torno a su exabogado. Según la conductora de 'Magaly TV: la firme', durante su charla con Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner, no hubo ningún tipo de burla por el fallecimiento de Paredes, quien pasó de ser su defensor a llevar la denuncia de Yahaira Plasencia en su contra.

“No me he burlado. He dado mi opinión. Además, por más que una persona se muera, no voy a opinar de él cuando esa persona trató de hacerme tanto daño. Yo, como ser humano, de ese señor que falleció tengo una idea bien fea. Tengo un concepto pésimo, así se haya muerto o no. Por eso dije: ‘Que descanse en paz’, pero mi concepto nadie lo va a cambiar. Ese hombre estuvo armando toda una argucia para atacarme de la manera más vil”, argumentó Magaly Medina.

PUEDES VER: Magaly Medina desafía a estudio de abogados de Iván Paredes y niega burlas en contra de su exdefensor: "No tengo temor alguno"

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Magaly Medina responde a la familia de Iván Paredes

Por otro lado, Magaly Medina respondió al estudio de abogados de Iván Paredes, que había advertido sobre la existencia de un celular con el que desean demostrar chats comprometedores. Ante ello, la conductora de ATV no dudó en desafiar públicamente a la defensa legal del letrado.

“Sácalo (los chats de su celular). De mi parte no hay temor alguno, sino de ellos (...) El estudio sigue con su matonería. Es matonesco viniendo de un estudio, porque es amenazante al decir: ‘El teléfono existe’. A ver, sácalo, si no te demando yo. Porque esté fallecido o no, si el estudio hace ilícito, se demanda. Yo denuncié a mi exabogado y el Colegio de Abogados estaba a punto de emitir una resolución”, expresó con firmeza.

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