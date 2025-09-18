Roberto Artigas junto con Alejandro del Carpio recordaron la vez que Paolo Guerrero casi los demanda por un video de Benjadoes. | Foto: Composición LR/ Difusión/ YouTube de TVMOS+

Roberto Artigas y Alejandro del Carpio fueron los invitados estelares en el último programa de YouTube Doble sentido, conducido por Patricio Parodi, Roxana Molina y Onelia Molina. Durante la transmisión, conversaron sobre su regreso al mundo del streaming y de YouTube, así como sobre las experiencias que tuvieron en su etapa como creadores de contenido.

Sin embargo, un momento en particular captó toda la atención cuando Onelia Molina les preguntó cuál fue el problema más serio que enfrentaron durante su etapa como youtubers. Ante ello, Artigas recordó una mala experiencia con Paolo Guerrero y su abogado, a raíz de un controvertido video que se volvió viral en el canal de YouTube de Benjadoes, titulado 'Eta waa es Perú'. “Fue muy serio”, confesó el influencer peruano.

Roberto Artigas y Alejandro del Carpio revelan que Paolo Guerrero casi los demanda por video de Benjadoes

Tras lo expresado por Roberto Artigas, Alejandro del Carpio intervino en la conversación y aclaró que el video era una parodia. Además, indicó que ambos colaboraron con Benjadoes en la producción, por lo que sus nombres aparecieron al final de la grabación. “El abogado de Paolo nos decía: 'Vamos a demandarlos a los tres'”, reveló Roberto Artigas.

Según Alejandro del Carpio, al comprobar que no existía ningún recurso legal para iniciar acciones contra ellos, finalmente no se presentó ninguna demanda. “Yo estaba en Rusia, en el Mundial, estresado, diciéndole a Benja: ‘Tienes que bajar el video, porque Paolo Guerrero nos quiere meter presos’”, relató entre risas. A pesar de las amenazas, el youtuber aseguró que eso no intimidó a Benjadoes, quien le respondió que no lo iba a hacer.