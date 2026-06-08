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Mónica Delta pide disculpas tras lanzar polémica frase sobre la gente pobre y explica qué quiso decir: “Entiendan que no ha habido clasismo”

La conductora Mónica Delta se defendió tras asegurar que "la gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada" al analizar los resultados del voto rural, en el que Roberto Sánchez superó ampliamente a Keiko Fujimori.

Mónica Delta reconoció tener desafortunado comentario. Foto: Composición LR/Latina.
Mónica Delta reconoció tener desafortunado comentario. Foto: Composición LR/Latina.
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Mónica Delta compartió un video en la cuenta oficial de TikTok de Latina para ofrecer disculpas por el polémico comentario que realizó durante el flash electoral de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el domingo 7 de junio.

Durante la transmisión, la experimentada periodista comentó: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada", al analizar los resultados preliminares que mostraban al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, imponiéndose ampliamente sobre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en el voto rural.

Esa frase se viralizó en redes y generó una ola de críticas. Muchos usuarios calificaron las declaraciones de la conductora de Latina Noticias como clasistas, entre otros cuestionamientos. Ante la controversia, Delta decidió pronunciarse y explicar el contexto de sus palabras. "Yo quiero ofrecer mis disculpas porque es una frase negativa, que ha sonado terrible", expresó al inicio de su mensaje.

PUEDES VER: Periodista Mónica Delta genera polémica por frase tras elecciones: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada"

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Mónica Delta aclara qué quiso decir tras polémica frase sobre las personas pobres

Con un semblante serio y sentada frente a una mesa, Mónica Delta reconoció que la frase que pronunció durante el flash electoral sobre las personas pobres fue desafortunada. No obstante, la conductora explicó cuál era el sentido de su comentario.

"En el fragor del trabajo, lo que señalé al ver los resultados es lo que nos mostraba, lo que todo el mundo sabe: que tenemos un país fracturado. Y lo que dije es que los más pobres no tendrían nada que perder, porque ya lo tenían perdido todo", manifestó.

La comunicadora de 67 años añadió que su reflexión apuntaba a la falta de oportunidades que enfrentan amplios sectores de la población. "Es porque han perdido toda esperanza en gobiernos de derecha e izquierda que les han ofrecido siempre darles las mismas oportunidades que tienen quienes vivimos en el otro lado del país", compartió.

PUEDES VER: Eugenia Guevara, conductora de ‘La Roro’, enfurece contra Mónica Delta por polémica frase tras flash electoral: “Dice ‘pobrecitos, no saben’”

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Mónica Delta: "Entiendan que no ha habido clasismo"

En su descargo, Mónica Delta señaló que el objetivo de su mensaje fue cuestionar el papel del Estado peruano frente a las necesidades de los sectores más vulnerables del país y no expresar una postura discriminatoria.

"Mi intención ha sido criticar al Estado en el sentido de la indiferencia en relación a los más vulnerables. En ese sentido, lo que quisiera que entiendan es que no ha habido ningún interés de clasismo o peyorativo, todo lo contrario. La intención es que el Perú necesita que se tiendan puentes entre nosotros, somos un solo país", finalizó la comunicadora.

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