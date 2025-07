El 13 de julio, el conductor de streaming, Tonino conocido por su participación en el espacio digital 'Habla Good', anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la llegada de un nuevo miembro a su entrono familiar. En una serie de publicaciones temporales, el influencer compartió tres imágenes. En la primera, aparece con semblante serio dentro de una clínica.

Posteriormente, en la segunda imagen, se observa una caricatura de animales junto al rostro sorprendido del creador de contenido. La última captura lo muestra sonriente. Junto a su imagen, aparece un sticker en inglés que dice "It's a boy", que en español significa "Es un niño".

Tonino de 'Habla Good' sorprende al revelar el nacimiento de un nuevo integrante en su familia

No obstante, ante las diversas interpretaciones surgidas entre sus seguidores, el tiktoker y conductor de transmisiones en línea ofreció una aclaración. "Gente, ha habido un malentendido", manifestó.

Luego precisó que quien había nacido era el hijo de su hermana, es decir, su sobrino, y no su propio hijo. Señaló que no se había expresado con claridad en un inicio, pero que ahora la situación estaba aclarada. "Ha nacido el hijo de mi hermana, mi sobrino, no es mi hijo. Creo que no me expliqué muy bien. Ahora lo sabes", puntualizó.

¿Quién es Tonino?

Tonino es un creador de contenido peruano que ha ganado notoriedad por su participación en el programa digital 'Habla Good', un programa de entretenimiento trasmitido por la plataforma Youtube. El espacio se caracteriza por el uso del humor cotidiano y por abordar temas de actualidad.

Además de su rol como locutor, Tonino mantiene una interacción constante con su audiencia mediante transmisiones en vivo, lo que lo ha consolidado como una figura reconocida en el entorno digital juvenil.