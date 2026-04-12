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Magaly Medina vive tenso momento con personal de la ONPE tras votar en las Elecciones Generales 2026: “Con lo mal que han trabajado hoy”

La conductora Magaly Medina protagonizó un cruce con personal de la ONPE que no quiso que dé declaraciones a las afueras de su local de sufragio tras emitir su voto en las Elecciones 2026.

Magaly Medina expresó su molestia por el trabajo realizado por la ONPE. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Facebook
Magaly Medina expresó su molestia por el trabajo realizado por la ONPE. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Facebook

La periodista Magaly Medina fue una de las figuras públicas que acudió a votar durante las Elecciones 2026 en Perú, jornada marcada por algunos inconvenientes logísticos reportados en distintos centros de votación. A su salida, la conductora se detuvo para ofrecer declaraciones a la prensa, lo que generó un inesperado cruce con personal de la ONPE.

Según lo ocurrido, un trabajador de la ONPE intentó interrumpir su intervención con los medios pese a que la presentadora ya se encontraba fuera del local de votación. Este hecho provocó la inmediata reacción de la presentadora de TV, quien no dudó en expresar su molestia y cuestionar el desempeño del organismo electoral durante la jornada.

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Magaly Medina cuestiona duramente el trabajo de la ONPE en las elecciones

Durante su breve diálogo con la prensa, Magaly Medina lanzó una crítica directa hacia la ONPE, aludiendo a los retrasos en la instalación de mesas de sufragio reportados en distintas zonas del país durante las Elecciones 2026. Con un tono firme, la figura televisiva defendió su derecho a declarar públicamente.

“Ay, por favor, la ONPE, con lo mal que han trabajado hoy día, no debería decirnos nada”, expresó, dejando en evidencia su incomodidad frente a la intervención del personal electoral. La conductora remarcó que no estaba infringiendo ninguna normativa al ofrecer declaraciones fuera del recinto.

Medina se refirió al contexto político nacional, manifestando su expectativa de que los ciudadanos hayan emitido un voto consciente e informado. “Tiene que haber un cambio, definitivamente, y ojalá escojamos bien pues. El país está lleno de corruptos, por eso no avanzamos”, sostuvo.

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lr.pe

Magaly Medina defiende el rating de su programa

En otro momento de la conversación, Magaly defendió su programa ‘Magaly TV, la firme’ frente a las críticas sobre su audiencia. La conductora explicó que los métodos tradicionales de medición han cambiado en los últimos años.

“La gente ve de otra manera la televisión, la gente ve la televisión a través de YouTube, cuantifiquen”, afirmó, destacando el crecimiento del consumo digital como un factor clave para entender el alcance actual de los programas.

“Mi programa es el mejor vendido de mi canal, el más caro o de los más caros de la televisión”, puntualizó, reafirmando su vigencia en la industria del entretenimiento peruano.

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