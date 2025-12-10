HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     
EN VIVO

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Tendencias

Pol Deportes conversó en vivo con streamer 'La Cobra' desde Europa previo a narrar en el Bernabéu: "Los planes de Dios son perfectos"

En una entrevista con el streamer argentino La Cobra, Pol Deportes dio a conocer más detalles sobre su icónica narración de la final de la Copa Libertadores desde un cerro.

Pol Deportes fue entrevistado por el streamer argentino La Cobra desde España
Pol Deportes fue entrevistado por el streamer argentino La Cobra desde España | Foto: CobrismoOOC/ Composición LR

Pol Deportes continúa en el centro de los reflectores. En esta ocasión, participó en una entrevista virtual desde Madrid con el streamer La Cobra, previo a su debut como narrador en el extranjero durante el partido de Champions League entre Real Madrid vs. Manchester City. Además, comentó como fue el camino que superó para poder narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Universitario.

El joven peruano aseguró que se siente muy emocionado por todo lo que está viviendo en España. "Los planes de Dios son perfectos. Estuve unas semanas en un cerro, pero ahora la estoy pasando increíble", afirmó. Además, señaló que mañana le tocará narrar desde el estadio Santiago Bernabéu.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

lr.pe

Pol Deportes contó más detalles sobre su narración de la final de la Copa Libertadores desde el cerro

El streamer La Cobra no pudo evitar elogiar a Pol Deportes sobre el gran momento que atraviesa actualmente y le pidió más detalles sobre como surgió la idea de narrar la final de la Copa Libertadores. "Vine de Andahuaylas con una ilusión. Llamar la atención de los canales peruanos y venir a cubrir la previa del partido a las afueras", recalcó el joven periodista. Además, señaló que la paso mal debido a que no pudo llevar a cabo su objetivo de realizar la previa del partido desde las afueras del Estadio Monumental debido a que no se lo permitieron porque había una gran restricción.

Ante el obstáculo que se le presento, Pol Deportes comentó que quería irse esa tarde luego de que los policías lo botaran pero fue entonces cuando a su hermano se le ocurrió una idea. "Mi hermano tuvo una gran idea porque tenia un amigo que tenia una pollería y le llamo para que nos pueda prestar su televisión para que yo pueda narrar", mencionó. Una vez en la pollería, el dueño les comentó que anteriormente había subido el cerro y que se podía ver bien desde ahí, entonces en ese momento emprendieron rumbo hacia el cerro. "Empezamos a subir cerro arriba y llegamos en 40 minutos casi terminando el primer tiempo", precisó.

PUEDES VER: Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

lr.pe

La narración que lo cambió todo para Pol Deportes

Luego de una larga caminata cerro arriba y estando en lo más alto Pol Deportes preparó todo para su narración. "Arme mi trípode y empecé a hablar un poquito antes de que se acabe el primer tiempo", contó. El joven Cliver también destacó el apoyo constante de su papá y hermano pero también de las personas que se sumaban a su en vivo en TikTok. "Lo que más me motivo fueron las personas que se iban conectando", aseguró. Aclaró que ese día comenzó su narración con 500 espectadores y luego llegó a subir a cerca de 10.000 personas mirándolo.

A raíz de ese gran momento, Pol Deportes se convirtió en tendencia en Perú y sus redes sociales comenzaron a tener un gran número de seguidores. "Esa misma noche que Flamengo gano la Libertadores. Para el lunes, todos los medios de Lima se comunicaron conmigo, perdí la cuenta de cuantas entrevistas tuve ese día, tuve más de 10 de todos los canales", resaltó.

Notas relacionadas
Streamer La Cobra anuncia lamentable pérdida con desgarrador mensaje: "Me hiciste ser muy feliz"

Streamer La Cobra anuncia lamentable pérdida con desgarrador mensaje: "Me hiciste ser muy feliz"

LEER MÁS
La Cobra se pone la camiseta de Universitario pero lanza inesperado comentario: "Parezco aceituna"

La Cobra se pone la camiseta de Universitario pero lanza inesperado comentario: "Parezco aceituna"

LEER MÁS
'La Cobra' reacciona eufóricamente a la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador: ''No me duele''

'La Cobra' reacciona eufóricamente a la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador: ''No me duele''

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

LEER MÁS
Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

LEER MÁS
Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

LEER MÁS
Jeff Bezos sorprendió con su visita al Perú: el magnate y dueño de Amazon disfrutó la cocina peruana en Central junto a su esposa

Jeff Bezos sorprendió con su visita al Perú: el magnate y dueño de Amazon disfrutó la cocina peruana en Central junto a su esposa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Tendencias

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025