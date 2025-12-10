Pol Deportes continúa en el centro de los reflectores. En esta ocasión, participó en una entrevista virtual desde Madrid con el streamer La Cobra, previo a su debut como narrador en el extranjero durante el partido de Champions League entre Real Madrid vs. Manchester City. Además, comentó como fue el camino que superó para poder narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Universitario.

El joven peruano aseguró que se siente muy emocionado por todo lo que está viviendo en España. "Los planes de Dios son perfectos. Estuve unas semanas en un cerro, pero ahora la estoy pasando increíble", afirmó. Además, señaló que mañana le tocará narrar desde el estadio Santiago Bernabéu.

Pol Deportes contó más detalles sobre su narración de la final de la Copa Libertadores desde el cerro

El streamer La Cobra no pudo evitar elogiar a Pol Deportes sobre el gran momento que atraviesa actualmente y le pidió más detalles sobre como surgió la idea de narrar la final de la Copa Libertadores. "Vine de Andahuaylas con una ilusión. Llamar la atención de los canales peruanos y venir a cubrir la previa del partido a las afueras", recalcó el joven periodista. Además, señaló que la paso mal debido a que no pudo llevar a cabo su objetivo de realizar la previa del partido desde las afueras del Estadio Monumental debido a que no se lo permitieron porque había una gran restricción.

Ante el obstáculo que se le presento, Pol Deportes comentó que quería irse esa tarde luego de que los policías lo botaran pero fue entonces cuando a su hermano se le ocurrió una idea. "Mi hermano tuvo una gran idea porque tenia un amigo que tenia una pollería y le llamo para que nos pueda prestar su televisión para que yo pueda narrar", mencionó. Una vez en la pollería, el dueño les comentó que anteriormente había subido el cerro y que se podía ver bien desde ahí, entonces en ese momento emprendieron rumbo hacia el cerro. "Empezamos a subir cerro arriba y llegamos en 40 minutos casi terminando el primer tiempo", precisó.

PUEDES VER: Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

La narración que lo cambió todo para Pol Deportes

Luego de una larga caminata cerro arriba y estando en lo más alto Pol Deportes preparó todo para su narración. "Arme mi trípode y empecé a hablar un poquito antes de que se acabe el primer tiempo", contó. El joven Cliver también destacó el apoyo constante de su papá y hermano pero también de las personas que se sumaban a su en vivo en TikTok. "Lo que más me motivo fueron las personas que se iban conectando", aseguró. Aclaró que ese día comenzó su narración con 500 espectadores y luego llegó a subir a cerca de 10.000 personas mirándolo.

A raíz de ese gran momento, Pol Deportes se convirtió en tendencia en Perú y sus redes sociales comenzaron a tener un gran número de seguidores. "Esa misma noche que Flamengo gano la Libertadores. Para el lunes, todos los medios de Lima se comunicaron conmigo, perdí la cuenta de cuantas entrevistas tuve ese día, tuve más de 10 de todos los canales", resaltó.