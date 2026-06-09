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Mario Irivarren le pide a Keiko Fujimori que ya no postule por quinta vez y que siga los pasos de Mark Vito: “Ser tiktoker es más divertido que ser político”

Según Mario Irivarren, desde que Mark Vito se divorció de Keiko Fujimori, lleva una vida más feliz. Asimismo, indicó que podrían darle un programa en el canal de Farfán.


Mario Irivarren aconseja a Keiko Fujimori que si pierde nuevamente no postule más, sugiriendo que podría seguir los pasos de Mark Vito en las redes sociales.
Mario Irivarren aconseja a Keiko Fujimori que si pierde nuevamente no postule más, sugiriendo que podría seguir los pasos de Mark Vito en las redes sociales. | Fotos: captura/Youtube
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Aún faltan muchos días para conocer al futuro presidente o presidenta del país. Sin embargo, el conteo rápido le dio cierta ventaja a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Ante ese panorama, los conductores del pódcast 'La manada' hablaron sobre las posibilidades de que gane uno u otro candidato.

Mario Irivarren indicó que hay un público que no va a dejar de ser fujimorista, mientras que la izquierda siempre va a apostar por un candidato totalmente diferente. “El resto, para poder salir de este bucle eterno, tenemos que tener una mejor opción”, indicó.

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Mario Irivarren le da consejo a Keiko Fujimori

El exparticipante de 'Esto es guerra' le pidió a Keiko Fujimori que ya no vuelva a postular a la presidencia del Perú si pierde por cuarta vez y que mejor siga los pasos de su exesposo, Mark Vito, quien se ha dedicado a las redes sociales.

“Amiga Keiko, ya si no ganas, ya no ya. Mira cómo le va Mark Vito haciendo TikToks. Le va bien, le va bien. Ha estado en ‘La granja VIP’, se vacila. Vive contento. Se divorció de Keiko, se quitó el papel político, está chapado, tiene buen cuerpo, está con una chibola de la mitad de edad, está contento, se le ve alegre”, comentó el pasado lunes 9 de junio.

Asimismo, Mario Irivarren le dijo a la lideresa de Fuerza Popular que los ingresos de los creadores de contenido son altos. “Keiko, date cuenta. Amiga, date cuenta. Ser tiktoker es más divertido que ser político. Si no ganas, ya, ya. Yo hablo con Farfán. Te damos un programa acá en ‘Satélite’. Paga bien, paga bien”, agregó Irivarren, quien recalcó que se gana buen dinero hasta por un reel.

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