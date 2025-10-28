HOYSuscripcion LR Focus

Youtuber Tonino revela que conductores de 'Good Time' estaban a la espera del nuevo estudio: "No los han botado"

Creador de contenido comentó que el equipo de 'Good Time' no mostraba incomodidad con la producción y enfatizó que todos estaban listos para su reestreno antes de su abrupta salida del aire.


Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe no van más con 'Good Time'.
Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe no van más con 'Good Time'.

Anthony Alencastre, más conocido como 'Tonino', dio su versión tras el sorpresivo fin del programa de streaming 'Good Time'. Durante su programa en su canal de YouTube, el creador de contenido comentó su sorpresa por el anuncio que realizó José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao', sobre la salida del exitoso espacio digital que era conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe.

'Tonino' reacciona a la finalización de 'Good Time' en el canal 'Todo Good'

Durante una extensa conversación con sus seguidores, el youtuber 'Tonino' contó que todo se dio muy rápido debido a que todos los integrantes de 'Todo Good' estaban a la espera del estreno del nuevo set de grabación, incluidos los conductores de 'Good Time'. Sin embargo, el último lunes no se llegó a emitir el podcast, que se emitía de lunes a viernes a las 11.00 a. m., generando desconcierto entre seguidores.

PUEDES VER: Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe rompen su silencio tras fin de ‘Good Time’: “Lo mejor es cortar por lo sano”

lr.pe

"El día viernes no hubo ‘Good Time’, pero yo los vi a los chicos en el estudio y ahora me dicen que Mario les había dicho a la gente de que ellos volverían el lunes en el nuevo estudio. Hasta ese viernes todo estaba bien. Yo el viernes yo los vi a los chicos en el estudio. Yo me cruzo con ellos, lo saludo, de lo más normal del mundo. Yo no he visto incomodidad de ninguno de ellos", relató.

Así mismo, aseguró que no había rencillas del equipo de 'Todo Good' con la producción de 'Good Time'. Como se sabe, este último era un espacio particular que era gestionado por el productor Abneer Robles y fue incluido en la programación del canal de streaming. Pero todo llegó a su fin tras algunos desacuerdos cuando se tenía previsto el uso del nuevo set. "Estaban supercómodos en el canal. A ellos no los han botado. No han botado a nadie acá", resaltó.

PUEDES VER: Canal 'Todo Good' estrena set y conductores reaccionan: "Nunca había visto esto en mi vida"

lr.pe

Descartó que el motivo sea la distancia para llegar al nuevo set, enfatizando que está a tan solo cinco minutos del lugar de grabación anterior.

¿Por qué finalizó 'Good Time'?

Mediante un mensaje en Instagram, Laura Spoya, Gerardo Pe, Mario Irivarren y Abneer Robles revelaron detalles de su salida del canal 'Todo Good'. Enfatizaron que no se debe a un tema económico ni político.

"Queremos aclarar que no es por un tema económico, no fue un tema político de cara a las próximas elecciones, como hemos estado leyendo en algunos comentarios. Simplemente, así como en las relaciones, pues en las familias, hay diferencias, a veces lo mejor es cortar por lo sano", indicó Mario Irivarren.

