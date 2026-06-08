Muere el esposo millonario de la exmodelo Karla Casós, la ‘Angelina Jolie’ peruana: “Momentos que exigen silencio”

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Karla Casós, conocida como la 'Angelina Jolie peruana' por su parecido con la estrella de Hollywood, conmocionó a los usuarios al anunciar la muerte de su esposo, el empresario norteamericano Bart Zickson, a los 76 años. La pareja se casó en julio del 2023, luego de que él le propusiera matrimonio en Machu Picchu. Tras la unión, le regaló una mansión valorizada en US$1 millón.

Las causas de su muerte, ocurrida hace aproximadamente un año, todavía son una incógnita. Desde entonces, la exmodelo ha llevado el luto en silencio junto a sus dos hijos gemelos, nacidos de una relación anterior, a quienes Zickson crió como propios.

Karla Casós anunciando el fallecimiento de su esposo. Foto: Instagram.

Karla Casós anuncia la muerte de su esposo Bart Zickson

A través de su cuenta de Instagram, Karla Casós, de 51 años, reveló por primera vez el fallecimiento de su esposo, el empresario Bart Zickson, la exmodelo compartió un extenso mensaje en el que recordó a su pareja y expresó el dolor que ha significado su partida.

Como parte de su homenaje, la peruana acudió a la playa para honrar su memoria y llevó algunos objetos que más disfrutaba el empresario: flores y chocolates.

“Hay momentos en la vida que exigen silencio absoluto y devoción total. Antes de que mi esposo falleciera, mi única estrella del norte era estar ahí para él, dedicando cada segundo de mi energía, tiempo y amor a su cuidado, acompañándolo con la más profunda devoción en sus días más difíciles”, escribió en un comienzo en Instagram.

“Cuando el mundo se detuvo con su partida hace un año, mi prioridad absoluta era retirarme, proteger a mis hijos, y navegar nuestro dolor lejos de las pantallas, en la más profunda privacidad familiar. Ha sido un año de desconexión necesaria, de procesar la ausencia, de reconstruirnos desde cero”, señaló.

¿A qué se dedicaba el fallecido esposo de Karla Casós?

Según un reportaje emitido tiempo atrás por ‘Magaly TV: la firme’, Bart Zickson era un exitoso empresario dedicado a las inversiones, actividad que le permitió construir un imperio. Sus negocios abarcaban diversos sectores, como los del mundo del bronceado hasta el mercado automotriz. También ha incursionado en el desarrollo inmobiliario.

Gracias a esa visión empresarial, el norteamericano llevó a Karla Casós una vida acomodada en los Estados Unidos. Durante su matrimonio no tuvieron hijos, además, Zickson tampoco tuvo descendencia con su exesposa, Pamela Zickson.