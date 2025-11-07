El famoso youtuber MrBeast anunció que su primer parque temático, Beast Land, abrirá el 13 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, como parte de la Riyadh Season 2025. Este innovador espacio promete experiencias interactivas, atracciones exclusivas y desafíos inspirados en los videos más virales de su canal de YouTube, conocidos por mezclar aventura, competencia y grandes premios.

Beast Land forma parte de la Riyadh Season, el festival de ocio y cultura más grande de la capital saudita, y promete convertirse en uno de los destinos más visitados de la región. Con juegos interactivos, zonas de aventura y atracciones originales diseñadas por el propio creador, el parque busca ofrecer una experiencia nunca antes vista en el mundo del entretenimiento.

Beast Land: el parque donde los desafíos cobran vida

MrBeast señaló que su propósito fue crear un parque temático totalmente diferente a los convencionales, con atracciones basadas en los desafíos que lo llevaron a la fama. Explicó que diseñó cada detalle desde cero, con el objetivo de ofrecer experiencias únicas que reflejen el estilo dinámico y competitivo de sus populares videos.

Entre las principales atracciones destacan Tower Siege, Drop Zone, Airmail y Dungeon Escape, todas centradas en la interacción directa y la competencia entre los visitantes. Además, Beast Land contará con el muro de premios más grande del mundo, montañas rusas y zonas de aventura que prometen convertirlo en uno de los destinos más esperados de 2025.

¿Por qué MrBeast eligió Riad para su primer parque temático?

MrBeast explicó que decidió establecer Beast Land en Riad, Arabia Saudita, porque buscaba un punto estratégico “en el centro del mundo”, accesible para sus millones de seguidores alrededor del planeta. La capital saudita, además, se ha convertido en un polo de atracción para grandes proyectos internacionales gracias a la Riyadh Season, una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como destino global de entretenimiento, cultura y turismo.

Las entradas para Beast Land ya están disponibles a través del portal oficial de Riyadh Season y de Webook, la plataforma saudita especializada en reservas de experiencias, viajes y eventos. Con esta apertura, Arabia Saudita refuerza su apuesta por la innovación y el ocio tecnológico, mientras MrBeast da un paso histórico en su carrera como creador y empresario del entretenimiento digital.