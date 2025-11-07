HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Streamers

MrBeast anuncia Beast Land, su primer parque temático en Arabia Saudita con atracciones inspiradas en sus desafíos virales

MrBeast anunció la apertura de Beast Land, su primer parque temático en Arabia Saudita, que ofrecerá desafíos, juegos y atracciones inspiradas en sus famosos videos de YouTube.

MrBeast inaugurará Beast Land, su primer parque temático en Riad, Arabia Saudita
MrBeast inaugurará Beast Land, su primer parque temático en Riad, Arabia Saudita | Foto: Agencia EFE/Composición LR

El famoso youtuber MrBeast anunció que su primer parque temático, Beast Land, abrirá el 13 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, como parte de la Riyadh Season 2025. Este innovador espacio promete experiencias interactivas, atracciones exclusivas y desafíos inspirados en los videos más virales de su canal de YouTube, conocidos por mezclar aventura, competencia y grandes premios.

Beast Land forma parte de la Riyadh Season, el festival de ocio y cultura más grande de la capital saudita, y promete convertirse en uno de los destinos más visitados de la región. Con juegos interactivos, zonas de aventura y atracciones originales diseñadas por el propio creador, el parque busca ofrecer una experiencia nunca antes vista en el mundo del entretenimiento.

PUEDES VER: El inesperado beso de Miranda Capurro y Domenico Benavides que encendió a la multitud del Zaca Fest: ''Esto es amor''

lr.pe

Beast Land: el parque donde los desafíos cobran vida

MrBeast señaló que su propósito fue crear un parque temático totalmente diferente a los convencionales, con atracciones basadas en los desafíos que lo llevaron a la fama. Explicó que diseñó cada detalle desde cero, con el objetivo de ofrecer experiencias únicas que reflejen el estilo dinámico y competitivo de sus populares videos.

Entre las principales atracciones destacan Tower Siege, Drop Zone, Airmail y Dungeon Escape, todas centradas en la interacción directa y la competencia entre los visitantes. Además, Beast Land contará con el muro de premios más grande del mundo, montañas rusas y zonas de aventura que prometen convertirlo en uno de los destinos más esperados de 2025.

PUEDES VER: Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”

lr.pe

¿Por qué MrBeast eligió Riad para su primer parque temático?

MrBeast explicó que decidió establecer Beast Land en Riad, Arabia Saudita, porque buscaba un punto estratégico “en el centro del mundo”, accesible para sus millones de seguidores alrededor del planeta. La capital saudita, además, se ha convertido en un polo de atracción para grandes proyectos internacionales gracias a la Riyadh Season, una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como destino global de entretenimiento, cultura y turismo.

Las entradas para Beast Land ya están disponibles a través del portal oficial de Riyadh Season y de Webook, la plataforma saudita especializada en reservas de experiencias, viajes y eventos. Con esta apertura, Arabia Saudita refuerza su apuesta por la innovación y el ocio tecnológico, mientras MrBeast da un paso histórico en su carrera como creador y empresario del entretenimiento digital.

Notas relacionadas
Roberto Artigas revela que Paolo Guerrero casi lo demanda por controvertido video de youtuber Benjadoes: "Fue muy serio"

Roberto Artigas revela que Paolo Guerrero casi lo demanda por controvertido video de youtuber Benjadoes: "Fue muy serio"

LEER MÁS
El inesperado beso de Miranda Capurro y Domenico Benavides que encendió a la multitud del Zaca Fest: ''Esto es amor''

El inesperado beso de Miranda Capurro y Domenico Benavides que encendió a la multitud del Zaca Fest: ''Esto es amor''

LEER MÁS
Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

LEER MÁS
Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende al confesar que no volvería a ir al Cusco ni para visitar Machu Picchu: "Lo siento"

Influencer Valentino Palacios sorprende al confesar que no volvería a ir al Cusco ni para visitar Machu Picchu: "Lo siento"

LEER MÁS
Streamer Zully revela que alguien de su entorno le estaría robando: “Voy a poner la denuncia”

Streamer Zully revela que alguien de su entorno le estaría robando: “Voy a poner la denuncia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Streamers

Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

Influencer Valentino Palacios sorprende al confesar que no volvería a ir al Cusco ni para visitar Machu Picchu: "Lo siento"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025