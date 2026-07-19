Precio del dólar en Perú hoy, domingo 19 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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MOMENTOS DESTACADOS
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 19 de julio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4092, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.
¿Cuál es el precio del dólar este domingo 19 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,390 la compra y S/3,415 la venta.
Precio del dólar hoy, domingo 19 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 19 de julio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4092, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este domingo 19 de julio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600