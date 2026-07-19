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Amy Gutiérrez sorprende con detalles sobre convivencia con su novio, el cantante José Carlos García: "Empezó quedándose un día en mi casa"

La salsera Amy Gutiérrez reveló que lleva varios meses conviviendo con su pareja, el cantante José Carlos García, y que todo comenzó cuando él pidió permiso para quedarse en su casa.

Amy Gutiérrez confirmó su relación con José Carlos García en enero de 2026.
Amy Gutiérrez confirmó su relación con José Carlos García en enero de 2026. | Foto: composición LR/Instagram
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Amy Gutiérrez decidió abrir una faceta poco conocida de su vida personal y reveló que desde hace seis meses convive con su pareja, el músico José Carlos García. La confesión llamó la atención porque es la primera vez que la salsera habla con tanta claridad sobre la relación que mantiene desde hace más de un año.

La artista de 27 años explicó que este paso no fue planificado, sino que surgió de manera espontánea. Para ella, que siempre había vivido con sus padres, la decisión significó un cambio importante y un reto personal.

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Amy Gutiérrez revela que ya convive con su novio, el cantante José Carlos García

“Ya estamos conviviendo desde hace unos seis meses. Eso nació de la nada, pues toda pareja quiere tener su ‘nidito de amor’. Yo siempre he vivido con mis padres y no es fácil tomar esa decisión”, contó la intérprete de ‘Vamos a escapar’ a Trome.

La cantante de salsa relató cómo se dio el inicio de esta etapa e incluso que sus papás están a favor de esa determinación. “Primero empezó quedándose un día en mi casa pidiendo permiso y luego más días, y ya trajo sus cosas. Mis padres estaban de acuerdo, han visto que es un hombre bueno”, señaló. La exintegrante de Son Tentación también reconoció que es celosa, aunque aclaró que confía plenamente en su pareja, lo que le ha permitido disfrutar de la convivencia sin mayores conflictos.

La relación entre ambos se confirmó en enero de 2026, cuando Amy Gutiérrez compartió un video en Instagram en el que aparecían realizando ejercicios con pesas y, al finalizar la rutina, se dieron un beso frente a la cámara. El clip fue acompañado por la palabra ‘Retomando’, mensaje que sus seguidores interpretaron como la oficialización del romance. Antes de esa publicación, la pareja ya había sido vista en distintas situaciones cotidianas, como entrenamientos en el gimnasio y un viaje fuera de Lima, lo que alimentó las especulaciones hasta que la propia cantante decidió mostrarse sin reservas.

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