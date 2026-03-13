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Ethel Pozo habla por primera vez de los rumores de un romance clandestino con Yaco Eskenazi: “Jamás de los jamases”

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, conductores del reality 'La granja VIP', respondieron sobre rumores de un posible romance que datan de 2018, negando cualquier relación oculta. “Sí puede existir la amistad entre un hombre y una mujer”, dijo el actor.


Ethel Pozo y Yaco Eskenazi recalcaron que solo mantienen una linda amistad y que las especulaciones sobre su vínculo son infundadas. Fotos: Sandy Carrión/La República
Ethel Pozo y Yaco Eskenazi recalcaron que solo mantienen una linda amistad y que las especulaciones sobre su vínculo son infundadas. Fotos: Sandy Carrión/La República | Fotos: Sandy Carrión/La República

Este lunes 16 de marzo se estrena ‘La granja VIP’, el reality de convivencia de Panamericana Televisión que reunirá a 16 famosos que convivirán aislados del mundo exterior, sin ningún tipo de comodidades. Antes del lanzamiento, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, conductores del programa, se reunieron con la prensa para absolver las dudas en torno a la franquicia internacional.

En una conferencia de prensa realizada este viernes 13 de marzo, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi fueron consultados sobre su distanciamiento por dos años y de los rumores que surgieron sobre un posible romance clandestino, que habría iniciado en los camerinos de América Televisión, en la época en la que trabajan como presentadores en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

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Ethel Pozo y Yaco Eskenazi niegan romance clandestino

Ethel Pozo contó que el chisme de una relación oculta con Yaco Eskenazi nació en el 2018, sin embargo aclaró que solo hubo una linda amistad entre ellos. “Ese rumor no tiene pies ni cabeza. Nosotros hemos mantenido siempre una amistad. Decían ‘en los pasillos de América’. En los pasillos de América camina todo el mundo”, comentó el exparticipante de ‘Esto es guerra’.

Además de negar un romance clandestino entre ella y Yaco, Ethel Pozo indicó que nunca estaría con Eskenazi. “Ni en esta ni en otra vida”, dijo. Además, la hija de Gisela Valcárcel contó que los rumores fueron alimentados porque ambos participaron en una obra infantil en el Teatro Municipal. 

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Yaco Eskenazi defiende su amistad con Ethel Pozo

Por otro lado, Yaco Eskenazi aseguró que su vínculo cercano con Ethel muestra que sí puede existir una amistad entre dos personas de sexo opuesto. “A veces es difícil para las personas pensar que un hombre y una mujer puedan convivir, ser amigos, trabajar y que no pase nada más. Entonces, se inventan, especulan y algunas personas son muy ligeras en soltar información que puede hacer que las personas crean que hay cosas, pero definitivamente, no (...) Siento que es maldad pura. Gracias a Dios, nosotros vivimos en un entorno familiar sano, agradable y nuestras parejas entienden perfectamente que existe gente así, pero de verdad, nosotros somos muy amigos”.

Asimismo, Ethel Pozo reveló que cuando nació ese rumor, ella se comunicó con Natalie Vértiz para indicar que todo se trataba de un chisme y que no tenía ninguna intención de estar con Yaco. “Me dijo: ‘no tienes nada que escribir’”, recordó. “Y le dije, ‘pero igual me gustaría’. O sea, qué horrible este rumor de gente mala, baja y y eso fue en el 2018. O sea, jamás de los jamases”, agregó.


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