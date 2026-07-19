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Sismo de 5,1 en Junín deja 5 muertos y más de 300 damnificados: reportan daños y deslizamientos

El movimiento telúrico ocurrió la noche del sábado y tuvo su epicentro en el distrito de Chongos Bajo. Equipos de emergencia continúan evaluando los daños en viviendas, infraestructura pública y vías de comunicación.

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la provincia de Chupaca, Junín, el 18 de julio, dejando 5 fallecidos y más de 300 damnificados. El movimiento se sintió en varios distritos cercanos.
Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la provincia de Chupaca, Junín, el 18 de julio, dejando 5 fallecidos y más de 300 damnificados. El movimiento se sintió en varios distritos cercanos. | Andina
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Un sismo de magnitud 5,1 remeció la provincia de Chupaca, en la región Junín, la noche del sábado 18 de julio. El movimiento ocurrió a las 9.24 p. m. y tuvo su epicentro en el distrito de Chongos Bajo, con una profundidad de 24 k.m.. Según el último reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el evento dejó 5 muertos, más de 20 heridos y cerca de 300 damnificados.

Entre los fallecidos figuran personas de 18, 68, 72 y 73 años, mientras las autoridades continúan verificando el impacto del temblor. Los afectados reciben atención temporal en la Plaza de Armas y un complejo deportivo del centro poblado de Compuya. El Gobierno Regional de Junín instaló carpas y distribuyó frazadas, además de brindar ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria a familias.

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El movimiento telúrico fue percibido entre leve y moderado en los distritos de Chupaca, Ahuac, Chongos Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Iscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre y Yanacancha. De acuerdo con el titular del Indeci, Luis Vásquez, la poca profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a la gravedad de los daños registrados en diversas localidades.

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Viviendas y carreteras resultaron afectadas

El sismo provocó la destrucción y afectación de viviendas, especialmente en zonas donde existen construcciones antiguas de adobe y quincha. La evaluación de daños continúa mediante el mecanismo de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

También se han reportado daños en la infraestructura vial, con aproximadamente 100 metros lineales de grietas en algunas carreteras. Sin embargo, las vías de acceso hacia la zona del epicentro permanecen habilitadas, lo que permite el ingreso de los equipos de emergencia y el traslado de ayuda humanitaria.

Uno de los daños más significativos se registró en la histórica iglesia de Canicruz, en Chongos Bajo. La cruz de más de 500 años de antigüedad, considerada un importante símbolo religioso para la población, resultó afectada por el movimiento telúrico.

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Bomberos, PNP y Ejército apoyan labores de emergencia

Desde las primeras horas posteriores al sismo, equipos de emergencia se desplazaron a las zonas afectadas para realizar labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños. En el anexo de Pumpunya, los bomberos concentraron sus esfuerzos en la búsqueda y rescate, mientras que algunos pobladores decidieron permanecer en las calles ante el temor de posibles réplicas.

La Dirección Regional de Salud también movilizó dos ambulancias del SAMU, equipadas con material médico y personal brigadista, para atender a los heridos.

Las labores de respuesta están a cargo de la Dirección Desconcentrada del Indeci en Junín, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional, compañías de intervención rápida del Ejército y otras entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen las acciones de respuesta y continúan con la evaluación de daños.

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Gobierno envía equipos para evaluar daños

El Ejecutivo mantiene una coordinación permanente con el COEN, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa para reforzar la respuesta ante la emergencia.

Un equipo de aproximadamente 10 personas, entre autoridades y especialistas, se trasladó hacia Junín para reforzar la evaluación de daños. Asimismo, grupos de intervención rápida fueron enviados desde Lima para apoyar el levantamiento de información y determinar las necesidades de ayuda humanitaria.

El balance de víctimas y daños continúa actualizándose conforme avanzan las labores de evaluación en la provincia de Chupaca y otras localidades afectadas.

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Reportan cortes de electricidad tras el sismo

El Ministerio de Energía y Minas informó sobre interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que no se han reportado afectaciones en la Red Vial Nacional ni en los servicios de telecomunicaciones.

Ante la posibilidad de réplicas, el Indeci exhortó a la población a mantener la calma y contar con un plan familiar de emergencia, una mochila para emergencias y una caja de reserva.

También recomendó utilizar el servicio de mensajería de emergencia 119 en caso de una eventual saturación o colapso de las comunicaciones telefónicas, con el objetivo de facilitar el contacto entre familiares.

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