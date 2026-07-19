E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Rodrigo de Paul, Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Álvarez.

Argentina y España se enfrentan por primera vez en una final del Mundial. Foto: FIFA

Argentina y España se enfrentan por primera vez en una final del Mundial. Foto: FIFA

Argentina vs España EN VIVO juegan HOY domingo 19 de julio, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Meadowlands Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Argentina vs España EN VIVO - Final del Mundial 2026 12:38 España llegó al MetLife La delegación española arribó al estadio para alistarse con miras a la final. YA ESTÁ ESPAÑA EN EL METLIFE



El equipo de Luis de la Fuente llegó al estadio, listo para la final del #MundialEnDSPORTS contra Argentina.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8makKFItgr — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 12:36 Los caminos de España y Argentina rumbo a la final Ambos equipos ganaron sus respectivos grupos y llegan invictos a la definición del título. 12:20 Alineación oficial de España Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Olmo; Baena Yamal y Oyarzábal 12:12 Alineación oficial de Argentina E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Rodrigo de Paul, Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Álvarez. 12:02 A 2 horas de la final ¡Todo a quedando listo para el partidazo! Se espera que los equipos arriben los próximos minutos al estadio para la gran final del Mundial 2026. 11:29 La última oportunidad de Messi para alcanzar a Mbappé Lionel Messi necesita anotar un hat-trick para superar a Mbappé y ganar la 'Bota de Oro' del Mundial 2026. Foto: FIFA. 11:17 Horarios internacionales para ver el Argentina vs España Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m. 10:57 Se abren las puertas del estadio Los aficionados empiezan a ingresar al MetLife Stadium. El show previo a la final empezará a las 12.30 p. m. (hora de Perú). 10:51 Argentina vs España: pronóstico y apuestas Betsson: gana Argentina (3,80), empate (3,15), gana España (2,28)

Betano: gana Argentina (3,50), empate (3,05), gana España (2,45)

Bet365: gana Argentina (3,60), empate (3,00), gana España (2,25)

1XBet: gana Argentina (3,74), empate (3,12), gana España (2,34)

Caliente: gana Argentina (3,55), empate (3,05), gana España (2,30)

Doradobet: gana Argentina (3,45), empate (3,01), gana España (2,45). 10:37 ¿Dónde juegan Argentina y España? La final entre argentinos y españoles se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New York, recinto con capacidad para un poco más de 80 000 espectadores. 10:15 "Por ti y por la calle" La publicación de Lamine Yamal en sus redes sociales previo a jugar la final del Mundial 2026. Foto: Instagram. 10:00 Duelo de generaciones Uno de los principales atractivos de la final será el primer partido oficial que enfrente a Lamine Yamal y Lionel Messi. 09:34 Impresionante banderazo de los hinchas argentinos En medio de la lluvia, los hinchas argentinos invadieron la calles de New York. Video: ESPN. MIRÁ LO QUE ES EL BANDERAZO ARGENTINO BAJO UN DILUVIO EN EL TIMES SQUARE, ANTES DE LA FINAL.



LOCURA TOTAL. 🇦🇷🚬 pic.twitter.com/j14lZoNaey — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026 09:21 Árbitro de la final del Mundial 2026 El esloveno Slavko Vinčić será el juez principal para la gran final del Mundial 2026. Foto: FIFA. 09:05 Posible alineación de España Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal. 08:54 Posible alineación de Argentina E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez. 08:47 Borja Igleas estalla por altos precios para la final "Una vergüenza", fue el mensaje del delantero de la selección española sobre los desorbitados precios para acudir a la final del Mundial 2026. 08:31 Argentina vs España: historial El historial entre argentinos y españoles se encuentra igualado con 6 victorias por lado. Foto: AFA. 08:14 El conmovedor mensaje de Messi El astro de la selección argentina publicó un emotivo mensaje a pocas horas de jugar la final del Mundial. Foto: Instagram. 07:43 ¿Qué canal transmite el Argentina vs España? Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports

Perú: América TV, DSports

España: RTVE, La 1, DAZN, Movistar+

Sudamérica: DSports, Paramount+ 07:10 ¿A qué hora juega Argentina vs España? En territorio peruano, el duelo entre Argentina y España se podrá seguir desde las 2.00 p. m. 07:08 ¡Hoy se define al campeón del mundo! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partidazo Argentina vs España por la final del Mundial 2026.

El actual campeón, Argentina, se enfrentará ante la selección de España, en la ansiada final del torneo. La ‘albiceleste’ llega a este encuentro luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Por el lado del conjunto europeo, hizo lo propio y derrotó 2-0 a Francia, uno de los rivales que era gran candidato a llevarse el título.

¿A qué hora se juega Argentina vs España HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y España se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs España EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y España, correspondiente a la final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal América TV para territorio peruano y en DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs España online gratis?

Si deseas ver Argentina vs España online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

Alineaciones de Argentina vs España: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Argentina : E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.

: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez. España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal.

Argentina vs España: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de España para este encuentro.