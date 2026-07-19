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Argentina vs España EN VIVO HOY, Final del Mundial 2026: alineaciones confirmadas con Lionel Messi y Lamine Yamal

Sigue la transmisión del Argentina y España por la final del Mundial 2026 desde el MetLife Stadium de Nueva York. Revisa alineaciones, pronósticos y últimas noticias del partido con Lionel Messi y Lamine Yamal.

Argentina y España se enfrentan por primera vez en una final del Mundial. Foto: FIFA
Argentina y España se enfrentan por primera vez en una final del Mundial. Foto: FIFA

MOMENTOS DESTACADOS

12:20
Alineación oficial de España

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Olmo; Baena Yamal y Oyarzábal

12:12
Alineación oficial de Argentina

E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Rodrigo de Paul, Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Álvarez.

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Argentina vs España EN VIVO juegan HOY domingo 19 de julio, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Meadowlands Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Argentina vs España EN VIVO - Final del Mundial 2026

12:38
19/7/2026

España llegó al MetLife

La delegación española arribó al estadio para alistarse con miras a la final.

12:36
19/7/2026

Los caminos de España y Argentina rumbo a la final

Ambos equipos ganaron sus respectivos grupos y llegan invictos a la definición del título.

12:20
19/7/2026

Alineación oficial de España

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Olmo; Baena Yamal y Oyarzábal

12:12
19/7/2026

Alineación oficial de Argentina

E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Rodrigo de Paul, Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Álvarez.

12:02
19/7/2026

A 2 horas de la final

¡Todo a quedando listo para el partidazo! Se espera que los equipos arriben los próximos minutos al estadio para la gran final del Mundial 2026.

11:29
19/7/2026

La última oportunidad de Messi para alcanzar a Mbappé

Lionel Messi necesita anotar un hat-trick para superar a Mbappé y ganar la 'Bota de Oro' del Mundial 2026. Foto: FIFA.

11:17
19/7/2026

Horarios internacionales para ver el Argentina vs España

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
10:57
19/7/2026

Se abren las puertas del estadio

Los aficionados empiezan a ingresar al MetLife Stadium. El show previo a la final empezará a las 12.30 p. m. (hora de Perú).

10:51
19/7/2026

Argentina vs España: pronóstico y apuestas

  • Betsson: gana Argentina (3,80), empate (3,15), gana España (2,28)
  • Betano: gana Argentina (3,50), empate (3,05), gana España (2,45)
  • Bet365: gana Argentina (3,60), empate (3,00), gana España (2,25)
  • 1XBet: gana Argentina (3,74), empate (3,12), gana España (2,34)
  • Caliente: gana Argentina (3,55), empate (3,05), gana España (2,30)
  • Doradobet: gana Argentina (3,45), empate (3,01), gana España (2,45).
10:37
19/7/2026

¿Dónde juegan Argentina y España?

La final entre argentinos y españoles se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New York, recinto con capacidad para un poco más de 80 000 espectadores.

10:15
19/7/2026

"Por ti y por la calle"

La publicación de Lamine Yamal en sus redes sociales previo a jugar la final del Mundial 2026. Foto: Instagram.

10:00
19/7/2026

Duelo de generaciones

Uno de los principales atractivos de la final será el primer partido oficial que enfrente a Lamine Yamal y Lionel Messi.

09:34
19/7/2026

Impresionante banderazo de los hinchas argentinos

En medio de la lluvia, los hinchas argentinos invadieron la calles de New York. Video: ESPN.

09:21
19/7/2026

Árbitro de la final del Mundial 2026

El esloveno Slavko Vinčić será el juez principal para la gran final del Mundial 2026. Foto: FIFA.

09:05
19/7/2026

Posible alineación de España

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal.

08:54
19/7/2026

Posible alineación de Argentina

E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.

08:47
19/7/2026

Borja Igleas estalla por altos precios para la final

"Una vergüenza", fue el mensaje del delantero de la selección española sobre los desorbitados precios para acudir a la final del Mundial 2026. 

08:31
19/7/2026

Argentina vs España: historial

El historial entre argentinos y españoles se encuentra igualado con 6 victorias por lado. Foto: AFA.

08:14
19/7/2026

El conmovedor mensaje de Messi

El astro de la selección argentina publicó un emotivo mensaje a pocas horas de jugar la final del Mundial. Foto: Instagram.

07:43
19/7/2026

¿Qué canal transmite el Argentina vs España?

  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports
  • Perú: América TV, DSports
  • España: RTVE, La 1, DAZN, Movistar+
  • Sudamérica: DSports, Paramount+
07:10
19/7/2026

¿A qué hora juega Argentina vs España?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y España se podrá seguir desde las 2.00 p. m.

07:08
19/7/2026

¡Hoy se define al campeón del mundo!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partidazo Argentina vs España por la final del Mundial 2026.

El actual campeón, Argentina, se enfrentará ante la selección de España, en la ansiada final del torneo. La ‘albiceleste’ llega a este encuentro luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Por el lado del conjunto europeo, hizo lo propio y derrotó 2-0 a Francia, uno de los rivales que era gran candidato a llevarse el título.

PUEDES VER: Prensa española sobre elección del árbitro para la final del Mundial 2026 ante Argentina: "A Infantino no le ha hecho ninguna gracia"

lr.pe

¿A qué hora se juega Argentina vs España HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y España se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs España EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y España, correspondiente a la final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal América TV para territorio peruano y en DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs España online gratis?

Si deseas ver Argentina vs España online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

lr.pe

Alineaciones de Argentina vs España: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Argentina: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.
  • España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal.

Argentina vs España: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de España para este encuentro.

  • Betsson: gana Argentina (3,80), empate (3,15), gana España (2,28)
  • Betano: gana Argentina (3,65), empate (2,95), gana España (2,42)
  • Bet365: gana Argentina (3,60), empate (3,00), gana España (2,25)
  • 1XBet: gana Argentina (3,74), empate (3,12), gana España (2,34)
  • Caliente: gana Argentina (3,55), empate (3,05), gana España (2,30)
  • Doradobet: gana Argentina (3,45), empate (3,01), gana España (2,45).
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