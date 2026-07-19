En 35 de los 42 distritos de Lima postulan candidatos con sentencia

Próximo 4 de octubre serán las elecciones regioanles y municipales. Foto: Difusión | Difusión

Próximo 4 de octubre serán las elecciones regioanles y municipales. Foto: Difusión | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En 35 de los 42 distritos de Lima se han presentado candidatos con sentencias condenatorias, según las hojas de vida registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hablamos de 78 de los 573 aspirantes a un sillón municipal limeño en los comicios del próximo 4 de octubre. Esta cifra representa el 13,5% del total de postulantes.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI CAVIAR Y LAS ÚLTIMAS DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los distritos con más cantidad de candidatos con sentencias están en Comas, La Victoria, Rímac y San Juan de Lurigancho, todos con cinco. Luego le siguen Ancón, Ate, Independencia y Los Olivos con cuatro.

Sin embargo, en Ancón la situación merece mayor atención. En este distrito solo hay cinco candidatos en contienda y cuatro de ellos presentan este tipo de antecedente: Lauro Muñoz (Fuerza Popular), Pedro Barrera (Somos Perú), Felipe Arakaki (Podemos Perú) y Pablo Ramos (Renovación Popular). Únicamente Óscar Aliaga (País Para Todos) no registró condena alguna.

Sentenciados

En el distrito de Santa Rosa pasa algo similar. Tres de sus seis candidatos consignaron condenas en sus hojas de vida. Ellos son: Ever Rojas (Partido Demócrata Verde), Alán Carrasco (Somos Perú) y Óscar Dolorier (Renovación).

Otros cuatro distritos presentan la misma cantidad de candidatos con sentencia: Breña, Chorrillos, Magdalena del Mar y San Juan de Miraflores.

Finalmente están Barranco, Carabayllo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho, Miraflores, Pucusana, Pueblo Libre, Punta Hermosa, San Bartolo, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santa Anita y Villa María del Triunfo, con un candidato postulante con condena.

Por otra parte, Chaclacayo, Lince, Lurín, Pachacamac, San Borja, Santa María del Mar y Surco son los únicos distritos donde ninguno de sus candidatos lleva estos antecedentes, basándonos en sus hojas de vida.

Sentenciados

Somos Perú lidera el ranking

En lo que respecta a partidos, Somos Perú es la organización que lleva más candidatos con sentencia a distritos limeños. Estos se encuentran en: Ancón, Barranco, Cieneguilla, La Victoria, Rímac, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Luis y Surquillo.

Le siguen Alianza Para el Progreso y Avanza País con siete postulantes con sentencias; Podemos Perú con seis; el Partido Popular Cristiano PPC con cinco; y el Partido Cívico Obras y Acción Popular ambos con cuatro (revisar cuadro).

Asimismo, los partidos que llevan a tres candidatos son: Juntos por el Perú, Renovación Popular, Fe en el Perú, Frente de la Esperanza 2021 y Cooperación, Verdad y Honradez.

Por debajo, con dos, aparecen el Partido Unidad y Paz (Chorrillos y Rímac); Partido Político Perú Primero (Breña y Punta Negra), Perú Moderno (Breña y Punta Negra), Ahora Nación (Independencia y Los Olivos) y País Para Todos (Ate y San Juan de Lurigancho).

Finalmente, con presencia en un distrito cada uno están: Alianza Regional por el Perú (Comas), Batalla Perú (Independencia), Coalición Transformadora Tierra Verde (San Juan de Lurigancho), Fuerza Popular (Ancón), Partido Aprista Peruano (Ate), Partido del Buen Gobierno (San Miguel), Partido Demócrata Verde (Santa Rosa), Partido Morado (Miraflores), Partido Patriótico del Perú (San Juan de Miraflores), Un Camino Diferente (Punta Hermosa) y Visión Perú (San Juan de Miraflores).

Cabe precisar que Somos Perú y Alianza Para el Progreso también son los partidos que llevan más candidatos con sentencias a los gobiernos regionales, por lo que su mención en este informe no es un hecho aislado, sino que debe suscitar la atención sobre cuáles son los filtros usados por estas organizaciones para elegir a sus representantes.

Sentenciados

Sentencias civiles y penales

Sobre el tipo de condena, 30 son penales, 37 civiles y 11 de ambos. Asimismo, 33 corresponden a juicios por alimentos (omisión a la asistencia familiar) y en siete casos son sentencias por violencia familiar.

En lo que respecta a delitos por sentencias penales, hay por usurpación de funciones, fe pública, contra la administración pública, peculado, concusión, contra el patrimonio, falsedad genérica, falsa declaración, apropiación ilícita y negociación incompatible.

Estos delitos están directamente relacionados a la administración pública, por lo que generan mayor atención dado el cargo y poder al que postulan.

También se registran delitos contra la integridad física como homicidio simple, lesiones dolosas y culposas, violencia y resistencia a la autoridad, conducción en estado de ebriedad e, incluso, proxenetismo.

De las candidaturas presentadas en el informe, solo una ya fue inscrita; 25 han sido admitidas al cumplir con los requisitos; una está en apelación y otras 23 fueron declaradas inadmisibles, es decir que el candidato aún puede subsanar los requisitos por lo que fue observado.

Diez están como improcedentes, aunque esta decisión aún puede ser revertida por el JNE y 18 como recibidos, que aún faltan calificar.