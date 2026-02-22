HOYSuscripcion LR Focus

Natalie Vértiz se sincera y habla por primera vez sobre su salida de América TV tras 7 años: "Sentí que llegué a un techo"

Natalie Vértiz rompió su silencio y explicó las razones que la llevaron a dejar América TV y la conducción de ‘Estás en todas’. La modelo aseguró que necesitaba nuevos retos tras siete años en la pantalla chica.

Natalie Vértiz ahora se dedica de lleno al contenido en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/América TV
Natalie Vértiz ahora se dedica de lleno al contenido en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/América TV

La salida de Natalie Vértiz de América TV sorprendió a los seguidores de la televisión peruana. Luego de siete años vinculada al canal, la modelo decidió dar un paso al costado de la conducción de ‘Estás en todas’, espacio sabatino que lideró durante los últimos años y que consolidó su presencia en la pantalla chica.

En una reciente conversación en el pódcast de Magaly Medina, la también influencer explicó que su decisión no estuvo marcada por conflictos, sino por una necesidad personal y profesional de crecimiento. Según detalló, se encontraba cómoda en el canal; sin embargo, sentía que su etapa en la señal había alcanzado un límite.

PUEDES VER: Natalie Vértiz asegura no haber entendido fastidio de Ethel Pozo por fast pass en Disney: 'Si alguien se picó, lo lamento'

lr.pe

Natalie Vértiz revela por qué se fue de América TV

Durante la entrevista, Natalie Vértiz fue clara al describir el momento que atravesaba en su carrera. “He estado muy tranquila en América, he sido muy feliz en América Televisión”, expresó al inicio de la charla. La conductora recalcó que guarda especial cariño por el equipo con el que trabajó durante años.

No obstante, precisó que su carácter la impulsa a buscar desafíos constantes. “Soy una persona que le encantan los retos, que le encanta siempre sentir que estoy haciendo algo que me impulsa a mejorar como persona y como profesional”, sostuvo. En esa línea, reconoció que sentía haber “llegado a un techo” dentro de América TV, una sensación que influyó de manera decisiva en su salida.

PUEDES VER: Natalie Vértiz asegura que Yaco Eskenazi nunca ha sido un 'mantenido' y destaca su rol como padre: 'Él la tiene muy en claro'

lr.pe

Natalie Vértiz no descarta volver a la conducción

Otro aspecto que marcó su decisión fue la transformación del medio televisivo. Vértiz señaló que percibía cambios en el ritmo y en las dinámicas de la industria, lo que la llevó a replantear su permanencia en la conducción tradicional. A pesar de ello, dejó en claro que su alejamiento no es definitivo.

“No digo que nunca vaya a regresar a América o que no voy a regresar a la conducción, pero sentía que era el momento de hacer un cambio”, afirmó en el pódcast. La esposa de Yaco Eskenazi subrayó que su trabajo en plataformas digitales ha tomado mayor protagonismo, incluso por encima de su exposición en televisión.

