La salida de Natalie Vértiz de América TV sorprendió a los seguidores de la televisión peruana. Luego de siete años vinculada al canal, la modelo decidió dar un paso al costado de la conducción de ‘Estás en todas’, espacio sabatino que lideró durante los últimos años y que consolidó su presencia en la pantalla chica.

En una reciente conversación en el pódcast de Magaly Medina, la también influencer explicó que su decisión no estuvo marcada por conflictos, sino por una necesidad personal y profesional de crecimiento. Según detalló, se encontraba cómoda en el canal; sin embargo, sentía que su etapa en la señal había alcanzado un límite.

Natalie Vértiz revela por qué se fue de América TV

Durante la entrevista, Natalie Vértiz fue clara al describir el momento que atravesaba en su carrera. “He estado muy tranquila en América, he sido muy feliz en América Televisión”, expresó al inicio de la charla. La conductora recalcó que guarda especial cariño por el equipo con el que trabajó durante años.

No obstante, precisó que su carácter la impulsa a buscar desafíos constantes. “Soy una persona que le encantan los retos, que le encanta siempre sentir que estoy haciendo algo que me impulsa a mejorar como persona y como profesional”, sostuvo. En esa línea, reconoció que sentía haber “llegado a un techo” dentro de América TV, una sensación que influyó de manera decisiva en su salida.

Natalie Vértiz no descarta volver a la conducción

Otro aspecto que marcó su decisión fue la transformación del medio televisivo. Vértiz señaló que percibía cambios en el ritmo y en las dinámicas de la industria, lo que la llevó a replantear su permanencia en la conducción tradicional. A pesar de ello, dejó en claro que su alejamiento no es definitivo.

“No digo que nunca vaya a regresar a América o que no voy a regresar a la conducción, pero sentía que era el momento de hacer un cambio”, afirmó en el pódcast. La esposa de Yaco Eskenazi subrayó que su trabajo en plataformas digitales ha tomado mayor protagonismo, incluso por encima de su exposición en televisión.