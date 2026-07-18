El streamer Cristorata se encuentra en el centro de la polémica tras un enfrentamiento con un joven en Miraflores. Fotos: Kick

El streamer Cristorata se encuentra en el centro de la polémica tras un enfrentamiento con un joven en Miraflores. Fotos: Kick

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La pelea protagonizada por el streamer Christopher Puente Viena, conocido como Cristorata, con un joven en el malecón de la Costa Verde sigue generando polémica. Luego de que el influencer asegurara que él no inició la gresca y que solo se defendió, salieron a la luz las cámaras de seguridad de la municipalidad de Miraflores que demuestran lo contrario.

A través de sus redes sociales, Cristorata compartió un video y mostró diversas escenas con las que quería demostrar que él no empezó la agresión; sin embargo, las recientes imágenes muestran que el creador de contenido fue quien lanzó el primer golpe al joven Owen durante el enfrentamiento.

Cámaras muestran cómo Cristorata golpea a joven en Miraflores

El último martes 14 de julio, la transmisión de Cristorata comenzó de forma habitual por las calles de Miraflores, sin imaginar que iba a protagonizar un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Puente Viena perdió el control durante un directo en Kick y terminó golpeando a un joven que empezó a burlarse de él por su derrota en una pelea de boxeo en Colombia.

Aunque al inicio parecía que todo iba a ser solo un cruce de palabras, al final la acalorada discusión escaló en cuestión de segundos hasta llegar a la agresión física, que quedó registrada en Kick. En medio del tenso intercambio, Cristorata le indicó a su camarógrafo que dirigiera la cámara hacia otro lado y que silenciara el audio, con la intención de que el altercado no fuera captado por la transmisión.

Mientras algunos indicaban que Cristorata dio el primer golpe, otros aseguraron que el creador de contenido solo respondió a la agresión del joven. Incluso el mismo streamer manifestó que él no inició la agresión; las cámaras de la municipalidad de Miraflores registraron que lanzó el primer golpe durante el enfrentamiento.

No todo quedó allí. Se informó que Cristorata será denunciado no solo por la agresión física contra el joven, sino también por presuntos comentarios de connotación sexual contra una joven y será investigado por las autoridades competentes.