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Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

Una famosa actriz de América Televisión sorprendió al confirmar que la relación que tiene con el montañista Alejandro 'Chicho' Ugarte y utilizó sus redes sociales para pedir apoyo mientras continúan las labores de búsqueda en el Huascarán.

Karina Jordan y su esposo se sumaron a los pedidos de ayuda para encontrar a 'Chicho' Ugarte. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Karina Jordan y su esposo se sumaron a los pedidos de ayuda para encontrar a 'Chicho' Ugarte. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Karina Jordán, reconocida actriz peruana, atraviesa un difícil momento familiar luego de conocerse que su primo, Alejandro 'Chicho' Ugarte, figura entre los tres andinistas desaparecidos durante una expedición en el Huascarán, en la región Áncash. A través de sus redes sociales, la artista decidió denunciar el caso con la esperanza de contribuir a la difusión de la búsqueda.

Mientras continúan las operaciones de rescate en la Cordillera Blanca, la intérprete compartió fotografías del montañista durante sus ascensos y publicó un breve pero emotivo mensaje dirigido a su familiar. La publicación refleja la preocupación de sus seres queridos, quienes esperan noticias positivas tras varios días sin comunicación con el grupo.

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Karina Jordán revela que es prima de 'Chicho' Ugarte y pide ayuda tras su desaparición en Huascarán

Karina Jordán recurrió a sus historias de Instagram para expresar el difícil momento que vive su familia desde la desaparición de Alejandro 'Chicho' Ugarte. En las imágenes difundidas aparece el andinista realizando actividades de alta montaña y posando con la bandera peruana en la nieve, escenas que acompañó con un mensaje cargado de esperanza: "Fuerza primito. Fuerza".

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el también influencer perdió comunicación mientras realizaba una expedición junto al fotógrafo Freddy Saúl Mendoza y al guía de alta montaña Artidoro Salas Gaitán. Los tres fueron vistos por última vez el domingo 13 de julio durante el ascenso al Huascarán.

Las labores de búsqueda se concentran en el sector conocido como La Garganta, ubicado entre el Campo 1 y el Campo 2, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una zona de alta complejidad debido a las condiciones climáticas y al terreno, factores que dificultan el trabajo de los equipos de rescate.

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Esposo de Karina Jordán se suma al pedido de ayuda para encontrar a 'Chicho' Ugarte

El llamado de la actriz peruana también fue respaldado por su esposo, Diego Seyfarth, quien utilizó sus plataformas digitales para amplificar la campaña de apoyo a los rescatistas que participan en la operación en el Huascarán.

El actor y productor compartió un afiche mediante el cual solicitó colaboración para fortalecer las labores en la montaña. En su publicación escribió: "Apoyemos a los Rescatistas en su ardua labor de encontrar a Artidoro, Freddy y nuestro querido primo Alejandro. Muchas gracias".

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