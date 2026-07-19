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PCM confirma declaratoria de emergencia en Chupaca y otras regiones afectadas por el sismo de magnitud 5,1 en Junín

Un plan multisectorial ha sido activado, con la participación de varios ministerios y asistencia médica, para garantizar la seguridad y el bienestar de los damnificados tras el movimiento telúrico.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció la medida durante su visita a la zona.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció la medida durante su visita a la zona. | Foto: Andina/Composición LR
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El Ejecutivo anunció que declarará el estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5,1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en la región Junín. La medida busca agilizar la atención a la población afectada y facilitar el despliegue de recursos y programas sociales en los sectores con mayores daños.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, durante una visita de inspección a la zona junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez. Las autoridades también sostuvieron reuniones con representantes regionales y locales para coordinar las acciones de respuesta frente a la emergencia.

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Gobierno desplegó una intervención multisectorial para atender a los damnificados tras el sismo

Durante su recorrido por Chupaca, el jefe del Gabinete informó que ya se dispuso la elaboración de la documentación necesaria para concretar la declaratoria de emergencia. Según explicó, esta medida permitirá acelerar la entrega de apoyo a las familias afectadas y reforzar la presencia del Estado en la zona.

Tras el movimiento telúrico, el Gobierno activó un plan de intervención que involucra a los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Salud, Interior, Defensa y Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como parte de estas acciones, personal médico trasladó a los heridos al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y al centro de salud de Chupaca, mientras que las Fuerzas Armadas participan en labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros.

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Premier Luis Arroyo supervisó los daños y pidió apoyo del sector privado para las familias afectadas

Durante la visita, el presidente del Consejo de Ministros también exhortó a las empresas privadas a sumarse a las acciones de ayuda dirigidas a los damnificados. El funcionario destacó la solidaridad mostrada por la población e indicó que el respaldo de otros sectores contribuirá a fortalecer la atención de la emergencia.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó, además, que especialistas y maquinaria pesada permanecen desplegados en la región para evaluar las viviendas afectadas, atender las estructuras colapsadas y ejecutar trabajos de reparación en las redes de saneamiento. Estas acciones forman parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir el impacto del sismo y restablecer las condiciones en las zonas afectadas en el menor tiempo posible.

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