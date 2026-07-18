Si tu apellido empieza con estas letras, ya puedes inscribirte al SERUMS 2026-II: revisa el cronograma oficial del Minsa, requisitos y fecha del examen

El Ministerio de Salud (Minsa) abre la convocatoria para el SERUMS 2026-II, dirigida a profesionales de la salud que buscan trabajar en zonas rurales del país. | Foto: Andina/Composición LR

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El Ministerio de Salud (Minsa) inició la convocatoria para la Evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II, dirigida a profesionales de distintas carreras de las ciencias de la salud que buscan acceder a una plaza en establecimientos ubicados en zonas rurales y urbano-marginales del país. El proceso de inscripción se realiza de manera virtual y sigue un cronograma organizado según la inicial del apellido paterno de cada postulante.

De acuerdo con el sector, el registro permanecerá habilitado hasta el 23 de julio y el examen presencial se desarrollará el domingo 9 de agosto de 2026. Para evitar inconvenientes durante la inscripción, el Minsa estableció fechas específicas para cada grupo de postulantes, por lo que recomendó revisar el calendario oficial antes de iniciar el trámite.

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¿Cuál es el cronograma de inscripción al Serums 2026-II según el apellido?

Las inscripciones comenzaron el jueves 16 de julio a las 9.00 a. m. y concluirán el jueves 23 de julio a las 11.59 p. m. Como parte de la organización del proceso, el Minsa distribuyó el registro de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de los postulantes. En los primeros días corresponde el turno de quienes tienen apellidos que inician con las letras de la A a la F.

El ministerio indicó que el cronograma debe respetarse para facilitar el desarrollo del proceso de inscripción y reducir la carga en la plataforma virtual. Los profesionales interesados deberán completar el registro dentro del plazo que les corresponda según el calendario oficial de la convocatoria.

Carreras habilitadas, requisitos y fecha del examen del Serums 2026-II

La convocatoria comprende a médicos cirujanos, enfermeras, obstetras, odontólogos, químicos farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, biólogos, médicos veterinarios e ingenieros sanitarios. También pueden participar tecnólogos médicos en las especialidades de laboratorio clínico, radiología, terapia física, optometría, terapia de lenguaje y terapia ocupacional.

El examen de evaluación se realizará de manera presencial el domingo 9 de agosto de 2026. Para completar el proceso, los postulantes deberán registrarse a través de la plataforma habilitada por el Minsa y revisar los documentos publicados por la entidad, entre ellos la guía de evaluación, el instructivo para la inscripción y el manual para el llenado de la ficha óptica que será utilizada durante la prueba.