Costa Verde tramo Callao cerrará por desfile cívico militar escolar: estas son las vías alternas hacia Lima y el aeropuerto desde el lunes 20 de julio

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos anticipadamente y seguir las rutas alternativas habilitadas durante el desfile para evitar contratiempos. | Foto: Municipalidad del Callao/Composición LR

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos anticipadamente y seguir las rutas alternativas habilitadas durante el desfile para evitar contratiempos. | Foto: Municipalidad del Callao/Composición LR

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Los conductores que transiten por el Callao deberán tomar precauciones desde este lunes 20 de julio debido al cierre temporal de un tramo de la Costa Verde por la realización del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar. El Gobierno Regional del Callao anunció un plan de restricciones vehiculares y desvíos para facilitar el desarrollo de esta actividad por Fiestas Patrias.

Las medidas se aplicarán de manera escalonada durante el 20 y 21 de julio y comprenderán importantes vías de conexión entre el primer puerto, Lima Metropolitana y el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

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¿Qué tramos de la Costa Verde permanecerán cerrados y en qué horarios?

El cronograma oficial establece que el lunes 20 de julio, desde las 8.00 a. m., se cerrará por completo el tramo de la Costa Verde comprendido entre la avenida Miguel Grau, en el sector de Chucuito, y la bajada de la avenida Santa Rosa.

Para el martes 21 de julio, la restricción será más amplia. El cierre comenzará a las 12.00 a. m. y se extenderá hasta las 8.00 p. m., abarcando el tramo desde la avenida Miguel Grau hasta la intersección con la avenida Haya de la Torre, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el desarrollo del desfile.

Vías alternas para llegar a Lima y al aeropuerto durante las restricciones vehiculares

Como parte del plan de desvíos, quienes se desplacen desde Lima hacia el Callao o tengan como destino el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deberán utilizar la avenida Haya de la Torre y continuar por la avenida Venezuela, ruta habilitada para mantener la circulación durante el cierre de la Costa Verde.

En tanto, los vehículos que se dirijan desde el Callao hacia Lima serán desviados por la avenida Miguel Grau y la avenida Guardia Chalaca, permitiendo la conexión con los distritos del norte, centro y sur de la capital. Además, se instalarán puntos de control en las intersecciones de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz y de la avenida Haya de la Torre con la avenida La Paz para orientar el tránsito durante ambas jornadas.