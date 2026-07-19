Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial 2026 ante España: "Siento tristeza, pero dejamos todo"

Lionel Scaloni lamentó la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 | Foto: DSports

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Lionel Scaloni habló tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y expresó su tristeza por no haber podido conseguir un nuevo título para la Albiceleste. El entrenador argentino destacó el esfuerzo de sus dirigidos y aseguró que el equipo dejó todo dentro del campo de juego durante el partido decisivo.

“Siento tristeza, pero dejamos todo. Agradecimiento eterno a estos chicos”, manifestó Scaloni luego del encuentro. El técnico valoró el compromiso del plantel durante toda la competición y resaltó el camino recorrido hasta llegar nuevamente a una final del mundo.

Además, el entrenador envió un mensaje a los hinchas argentinos tras quedarse a un paso de la gloria: “Al país le decimos que dimos todo. Yo sí que me acuerdo de los segundos. Se pierde y hay que levantarse otra vez”. Scaloni recordó la importancia de valorar lo conseguido y pidió mirar hacia adelante después de la dura derrota.

El técnico de la selección argentina también reconoció el carácter de un grupo que volvió a competir por el máximo trofeo internacional. Pese al golpe de la caída ante España, Scaloni dejó claro que sus jugadores entregaron todo el esfuerzo para intentar conquistar otra Copa del Mundo.