López Chau y Nieto: Fujimori debe ceder las mesas directivas a la oposición

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El 26 de julio se elegirán a las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados. En vista de ello, los partidos ya inician las coordinaciones para definir qué bancadas o alianzas asumirán el liderazgo.

En recientes declaraciones, tanto Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, como Alfonso López Chau, de Ahora Nación, han señalado que Fuerza Popular (la bancada con mayor representación parlamentaria) debería ceder la presidencia del Congreso a la oposición.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI CAVIAR Y LAS ÚLTIMAS DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Sería un gran gesto ceder, no es presionar. No es amenaza (para Keiko Fujimori), a ella le conviene”, sostuvo brevemente López Chau a la salida de un evento en el Congreso.

Por su parte, Nieto señaló que le planteó directamente a la lideresa del fujimorismo que la oposición presida ambas Mesas Directivas.

“Yo se la he dicho a la señora Fujimori, le he dicho que creo que para el país y para su propio gobierno es conveniente que las dos cámaras sean dirigidas por partidos de oposición”, remarcó.

Movimientos políticos

Sin embargo, sus pedidos chocan con los intereses de Renovación Popular y la propia bancada naranja por asumir el control del Parlamento.

Fuentes de La República informaron que Norma Yarrow de Renovación Popular es voceada para presidir la Cámara de Diputados y Miguel Torres para el Senado.

Hay que tener en consideración que en caso ambos partidos formen una alianza para alternarse el control de las cámaras, contarían con 56 votos en la Cámara de Diputados y 30 en el Senado.

A contraparte, Ahora Nación, OBRAS y Juntos por el Perú (JP) ya establecieron la fórmula de postulación para la Mesa Directiva. Alfonso López Chau anunció que su partido se apartará de integrar la Mesa Directiva.

Obras irá por el liderazgo de la Cámara Alta, mientras que el partido de Sánchez iría por la Cámara Baja.

Los nombres más mediáticos desde la conformación del Congreso bicameral en Juntos por el Perú y Obras son Ernesto Zunini y Daniel Barragán, respectivamente.

El primero es diputado y el segundo, senador. Estos tres partidos anunciaron el 5 de julio último, en un comunicado conjunto, la conformación de una coalición parlamentaria.

Su alianza les da 56 votos en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado. Al igual que el bloque que podrían conformar FP y RP no tendrían los votos suficientes para ganar de forma directa.

Por su lado, el Partido del Buen Gobierno también busca presidir una de las Cámaras, según comunicó su líder Jorge Nieto.

El excandidato presidencial precisó que comunicaron esa idea al bloque de izquierda, pero que el acercamiento no fue fructífero.

Nieto añadió que las negociaciones “iban a cámara lenta” y cuestionó la postura que, según él, ha tenido el bloque de izquierda de no aceptar su condición de presidir una de las Mesas Directivas.

“Nosotros hemos tomado la iniciativa. Hemos planteado cosas. Nos han dicho: ‘Nosotros tenemos un acuerdo. Si quieres, vienes si no te gusta, pues te vas’. Ese no es un modo democrático de tratar las cosas”, comentó.

Resaltó que ello le pareció “poco democrático” teniendo en cuenta que “si quieres un acuerdo con alguien, tienes que hacer concesiones”. “Ese tipo de trato no lo vamos a aceptar. Queremos un acuerdo, sí, pero si para ello nos tenemos que humillar, pues no. Lo siento mucho. Por eso llamo a la madurez y a la reflexión a que la gente pueda mirar más allá de su apetito inmediato”, anotó.

Negó que su partido se sume a una lista a la Mesa Directiva que pueda presentar el fujimorismo.

Los votos del Buen Gobierno serán determinantes

Nieto había indicado que su partido cuenta con 18 diputados y 7 senadores, pero no considera que su posición sea decisiva.

“Tienen un impacto en la votación, pero todo dependerá de la composición”, declaró. Lo cierto es que los votos de su bancada serán determinantes.

Con 56 votos en la Cámara de Diputados y 30 en la de Senadores, la coalición de FP y RP no tendría por sí solas los votos para asegurarse la mayoría simple y lograr la presidencia de alguna cámara congresal.

Igual panorama atraviesa la coalición de JP, Obras y Ahora Nación. La elección de la Mesa Directiva se realiza a través de una votación secreta con las listas inscritas. Si alguna de las inscritas logra la mayoría simple de congresistas concurrentes, gana. Si ninguna logra ese número, se realiza una segunda vuelta entre los dos más votados.