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Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima comienza su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1, buscando extender su éxito tras ganar el Torneo Apertura.

Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura de la Liga 1 enfrentando a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura de la Liga 1 enfrentando a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva. | Foto: Liga 1
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Alianza Lima inicia su camino en el Torneo Clausura de la Liga 1 con el objetivo de extender el buen momento que lo llevó a conquistar el Torneo Apertura. El conjunto dirigido por Pablo Guede recibirá a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva, donde buscará empezar el segundo certamen del año con una victoria y reflejar en la cancha el trabajo realizado durante la pretemporada.

Por su parte, Sport Huancayo afronta el inicio del Clausura con la misión de dejar atrás la irregular campaña que tuvo en el Apertura, torneo en el que terminó en los últimos puestos de la clasificación. El 'Rojo Matador' visitará Matute con la intención de dar la sorpresa frente al vigente campeón y sumar sus primeros puntos para encarar esta nueva etapa de la temporada con mayor confianza.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se disputará el 19 de julio, desde las 7.00 p. m. (hora de Perú), en el estadio Alejandro Villanueva, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro fue programado para realizarse después de la final del Mundial 2026, permitiendo a los aficionados seguir ambos eventos sin coincidir en el horario.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo?

La transmisión de Alianza Lima vs Sport Huancayo estará a cargo de L1 Max en televisión para todo el Perú, mientras que los aficionados también podrán seguir el compromiso vía L1 Play por streaming. En otros países de Sudamérica, el duelo estará disponible a través de Fanatiz, plataforma que cuenta con los derechos internacionales de la Liga 1.

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