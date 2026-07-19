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Natalia Salas confiesa por primera vez delicado momento que vivió con su esposo Sergio Coloma: "Le dije: '¿Eres feliz?'"

La actriz Natalia Salas abrió su corazón sobre un episodio que vivió con su esposo Sergio Coloma, a quien ella no dudó en confrontar para saber si había hallado felicidad.

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en noviembre de 2025 tras más de 7 años de convivencia.
Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en noviembre de 2025 tras más de 7 años de convivencia. | Foto: composición Instagram/+QTV
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Natalia Salas sorprendió al abrir su corazón en el pódcast 'Sin +Q Decir', conducido por María Pía Copello, donde reveló un episodio poco conocido de su vida personal. La actriz, quien actualmente recibe tratamiento contra el cáncer, contó que junto a su esposo Sergio Coloma, atravesó una difícil etapa tras perder su empleo, una situación que puso a prueba a su familia y les dejó una importante lección.

La confesión llamó la atención por la honestidad con la que describió aquella etapa y por la manera directa en que enfrentó la situación.

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Natalia Salas confiesa duro momento junto a Sergio Coloma

Natalia Salas relató que, tras la pandemia, su esposo perdió su empleo como ingeniero agrónomo y juntos buscaron alternativas para salir adelante, lo que le llevó a incursionar en el rubro pastelero. “Hemos estado haciendo un montón de emprendimientos para subsistir. En uno de los momentos se dedicó a hacer tortas de chocolate, cuando hemos ido al podcast de Magaly, le hemos llevado la torta y así la gente nos ha ayudado. Entonces dijimos: ‘Hay que crecerlo’. Y tuvimos una dark kitchen”, contó.

La actriz recordó que Sergio pasaba largas horas inmerso en ese proyecto, que era muy demandante, por lo cual su ausencia era notoria para la familia. “Sergio se iba a la dark kitchen y estaba ahí todo el día. El negocio de la comida es como bastante sacrificado, esclavizante; aparte de eso es como que los márgenes. Fueron unos meses en los que no lo veíamos”, confesó.

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El punto más delicado llegó cuando Natalia decidió confrontar a su esposo. “Lo agarré de la mano y le dije: ‘¿Eres feliz?’”, recordó. Aunque Sergio respondió al inicio que era lo que debía hacer, terminó admitiendo que no encontraba felicidad en ese proyecto. Fue entonces cuando ella tomó una decisión tajante y le dijo: “Entonces ya fue”. Coloma no estuvo de acuerdo, preocupado por la inversión realizada, pero Salas le compartió una profunda reflexión: “No importa. Ahorita estamos vivos, podemos trabajar. Tenemos trabajo, estamos vivos, podemos generar. El tiempo se pasa y que tú no estés con nosotros no tiene precio”.

La intérprete aclaró que este episodio ocurrió antes de descubrir que el cáncer de mama había regresado y hecho metástasis en la vértebra. En octubre de 2025, durante el Día Internacional del Cáncer de Mama, la exintegrante de ‘Al fondo hay sitio’ reveló que la enfermedad que había combatido en 2022 no solo había vuelto, sino que además se encontraba en la vértebra. Explicó que, gracias a un chequeo preventivo, pudieron detectarlo a tiempo e iniciar de inmediato el tratamiento. Desde entonces, ha compartido su proceso con optimismo y firmeza, resaltando la importancia de valorar cada momento junto a sus seres queridos.

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