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¿Cuándo salen los capítulos de 'Muertos de amor'?: guía completa para ver la serie coreana de Netflix

El estreno de 'Muertos de amor' en Netflix ha generado gran expectativa entre los fans de los k-dramas. La serie trae de regreso a la aclamada actriz Park Eun Bin.

La serie coreana 'Muertos de amor' tendrá 12 capítulos.
La serie coreana 'Muertos de amor' tendrá 12 capítulos. | Foto: Netflix
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El estreno de 'Muertos de amor' en Netflix ha despertado gran expectativa entre los seguidores de los k-dramas. La producción, también conocida como 'Spooky in Love', mezcla romance, fantasía y comedia en una historia que promete convertirse en uno de los títulos más comentados del año.

La serie surcoreana, que se transmite en simultáneo por tvN, debutó el 18 de julio de 2026 y desde entonces ha generado conversación en redes sociales por su propuesta excéntrica y por el regreso de figuras muy queridas del k-biz. Entre ellas destaca la protagonista femenina Park Eun Bin, famosa por actuaciones magistrales como su trabajo en 'Woo, una abogada extraordinaria'.

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Guía de 'Muertos de amor': fecha de estreno de todos los capítulos

El lanzamiento de 'Muertos de amor' fue recibido con entusiasmo en Netflix, donde rápidamente se posicionó entre los contenidos más vistos en materia de series. La estrategia de emisión contempla dos episodios por fin de semana, lo que mantiene a la audiencia pendiente de cada entrega. Este es el calendario completo de estrenos:

  • Capítulo 1: 18 de julio de 2026
  • Capítulo 2: 19 de julio de 2026
  • Capítulo 3: 25 de julio de 2026
  • Capítulo 4: 26 de julio de 2026
  • Capítulo 5: 1 de agosto de 2026
  • Capítulo 6: 2 de agosto de 2026
  • Capítulo 7: 8 de agosto de 2026
  • Capítulo 8: 9 de agosto de 2026
  • Capítulo 9: 15 de agosto de 2026
  • Capítulo 10: 16 de agosto de 2026
  • Capítulo 11: 22 de agosto de 2026
  • Capítulo 12: 23 de agosto de 2026.
La serie coreana 'Muertos de amor' tendrá 12 capítulos. Foto: Netflix

La serie coreana 'Muertos de amor' tendrá 12 capítulos. Foto: Netflix

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Reparto y trama de 'Muertos de amor'

'Muertos de amor' está protagonizada por Park Eun Bin, aclamada por su papel en k-dramas como 'Woo, una abogada extraordinaria' y 'El afecto del rey', y Yang Se Jong, actor que destacó en series como '¡Doo Na!'. A ellos se suma Ong Seong Wu, exidol de k-pop que ha protagonizado títulos como 'Strong Girl Nam Soon'.

La historia sigue a una heredera con la capacidad de ver fantasmas y a un fiscal estrella que, tras un inesperado roce, descubre que juntos forman un dúo capaz de enfrentar fenómenos paranormales y resolver misterios. Con un total de 12 capítulos, 'Muertos de amor' busca atraer tanto a los fanáticos del género como a quienes disfrutan de relatos con un toque sobrenatural.

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